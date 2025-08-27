Lula renueva al fiscal general en vísperas del juicio a Bolsonaro por el intento de golpe

2 minutos

Brasilia, 27 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, renovó en el cargo al fiscal general Paulo Gonet, quien lidera la acusación por golpismo contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, cuyo juicio empezará el 2 de septiembre, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Postulado por Lula, Gonet está al frente del Ministerio Público Federal desde diciembre de 2023 y, si recibe el aval del Senado, su mandato se extenderá por dos años más, según confirmaron fuentes del organismo.

Gonet ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la Fiscalía Federal, en la que ingresó en 1987.

Como fiscal general de la República, se encargó de elaborar las denuncias contra Bolsonaro y sus aliados por sospechas de haber orquestado un complot para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que se impuso el progresista Lula por un estrecho margen.

Para Gonet, Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria por incumplir una serie de medidas cautelares, fue «el principal articulador» de la trama que buscó impedir la investidura de Lula y hasta planeó asesinarlo.

El juicio contra el líder ultraderechista y otros siete acusados, entre los que se encuentran antiguos ministros y militares de alto rango, empezará el 2 de septiembre en la Corte Suprema y Gonet ya se ha mostrado a favor de condenarlos.

La causa también ha estado marcada por las injerencias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien considera a Bolsonaro víctima de una «caza de brujas».

En este contexto, la Administración de Trump revocó el visado a varios jueces del Supremo y al propio Gonet, además de imponer un arancel del 50 % adicional a una parte significativa de las importaciones brasileñas.

Antes de ser fiscal general, Gonet también representó al Ministerio Público en el juicio que, en 2023, suspendió por ocho años los derechos políticos de Bolsonaro por una serie de abusos de poder en los que incurrió durante el proceso electoral de 2022. EFE

