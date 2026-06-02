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Lula responsabiliza a Flávio Bolsonaro por la nueva amenaza arancelaria de EE.UU.

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São Paulo, 2 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó duramente este martes a Flávio Bolsonaro, su principal rival en las elecciones de octubre, y lo responsabilizó por la nueva amenaza arancelaria de EE.UU.

Lula tachó al senador derechista de «cobarde», «traidor» y «vendepatrias» y lo asoció a la propuesta del Gobierno estadounidense de imponer un arancel del 25 %, presentada pocos días después de que Bolsonaro visitara la Casa Blanca. EFE

jmc/mp/jrg

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