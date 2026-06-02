Lula responsabiliza a Flávio Bolsonaro por la nueva amenaza arancelaria de EE.UU.

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São Paulo, 2 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó duramente este martes a Flávio Bolsonaro, su principal rival en las elecciones de octubre, y lo responsabilizó por la nueva amenaza arancelaria de EE.UU.

Lula tachó al senador derechista de «cobarde», «traidor» e «imbécil» y lo asoció a la propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 25 % sobre las importaciones brasileñas, presentada pocos días después de que Bolsonaro visitara la Casa Blanca.

«Por menos de eso, Joaquim Silvério dos Reis, que traicionó a Tiradentes, fue ahorcado. Es lo que merecen los traidores de la patria que van a pedir una intervención de un país extranjero», declaró Lula al citar un caso histórico.

Pese a que Bolsonaro afirmó esta mañana que durante su visita a EE.UU. pidió que las empresas brasileñas no fueran castigadas, Lula lo acusó de mentir.

«Todos los cobardes son así; no tienen el coraje de asumir lo que dijeron e intentan mentir», denunció el mandatario, quien también se reunió con Trump en la Casa Blanca hace un mes.

Así mismo, Lula acusó a su rival político de pedir el arancel para perjudicarlo electoralmente, ante la proximidad de los comicios de octubre, pero señaló que la medida no lo afecta a él, sino a los empresarios.

«Imbécil, él no sabe que va a perjudicar a Brasil, a los empresarios, al sector agropecuario», criticó.

Hace un año, el Gobierno de EE.UU. impuso aranceles del 50 % sobre las importaciones brasileñas, después de que la familia Bolsonaro pidiera durante meses medidas para intentar frenar el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Al final, tras varios meses de negociaciones con las autoridades brasileñas, el Gobierno de Trump retiró esos aranceles.

Sin embargo, siguió su curso una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. sobre supuestas prácticas de competencia desleal en Brasil, en sectores como el etanol, el sistema financiero y la propiedad intelectual.

En su informe preliminar publicado este martes, las autoridades estadounidenses confirman la existencia de esas prácticas, pero abren un periodo hasta el 15 de julio para tratar de llegar a un acuerdo con Brasil. EFE

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