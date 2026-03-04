The Swiss voice in the world since 1935
Lula sale en defensa de Cuba: Pasa hambre porque no quieren que tenga acceso a lo básico

Brasilia, 4 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó la voz este miércoles a favor de Cuba y dijo que su población «está pasando hambre porque no quieren que tenga acceso» a lo básico, en medio de las acciones del Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

«Cuba no está pasando hambre porque no sabe producir o no sabe construir su energía. Cuba está pasando hambre porque no quieren que tenga acceso a las cosas que todo el mundo debería tener derecho», afirmó el líder progresista, en la apertura de la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en Brasilia. EFE

