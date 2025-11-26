Lula sanciona una reforma tributaria que será plataforma de su campaña la reelección

2 minutos

Brasilia, 27 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este miércoles una ley que reduce los impuestos pagados por quienes tienen menos ingresos y aumenta los aplicados a los más ricos, que ya es una de sus banderas para las elecciones que se celebrarán en octubre del año próximo.

Lula, que aspirará a la reelección en 2026 y ofreció esa reforma como candidato en 2022, ya ha incluido esta nueva legislación tributaria en la plataforma de lo que será la campaña en la que aspirará a un cuarto mandato.

Aunque no citó su candidatura, repitió un discurso que lo llevó al poder en 2002, en 2010 y en 2023, e insistió en que una sociedad solo evoluciona cuando los más pobres ascienden en la escala social.

«El arte es saber para quién gobernar y tiene que ser para quien realmente precisa del Estado», declaró en la ceremonia.

Según Lula, «es necesario entender que mucho dinero en manos de pocos significa miseria y poco dinero en manos de muchos significa distribución de renta» y «hace que la economía funcione», pues «si el pobre consume más, el rico venderá más y será más rico».

El texto sancionado este miércoles dice que aquellos trabajadores con ingresos de hasta 5.000 reales mensuales (925 dólares/806 euros) quedarán exentos del pago del impuesto sobre la renta.

También habrá una reducción proporcional para quienes tienen salarios de hasta 7.350 reales (1.390 dólares/1.185 euros).

La previsible merma de la recaudación se compensará con impuestos mínimos para quienes ganan más de 600.000 reales al año (113.200 dólares/93.800 euros) y un máximo del 10 % para aquellos con ingresos superiores a 1,2 millones de reales anuales (226.500 dólares/193.600 euros).

Frente al temor fiscal que genera la reforma, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, sostuvo «todos los indicadores» del país son «favorables» y citó una inflación controlada en torno al 5 %, un desempleo en mínimos históricos y «la menor desigualdad salarial» ya registrada.

Aún cuando el proyecto fue aprobado por unanimidad tanto en la Cámara baja como en el Senado, los presidentes de ambos órganos legislativos, Hugo Motta y Davi Alcolumbre, respectivamente, no comparecieron a la ceremonia, pese a que habían sido invitados.

Según fuentes políticas, y aunque ambos alegaron problemas de agenda, la ausencia radicaría en disputas surgidas en el marco de incipientes debates sobre candidaturas para los comicios de 2026, para las que hasta ahora solo Lula ha confirmado sus aspiraciones. EFE

