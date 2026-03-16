Lula se compromete a reforzar la integración y a ampliar el comercio con Bolivia

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Brasilia, 16 mar (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se comprometió este lunes durante una visita de Estado de su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, a reforzar las conexiones terrestres y fluviales con Bolivia para ampliar los intercambios comerciales.

Lula lamentó que el comercio bilateral esté «por debajo de su potencial» y que el valor de los intercambios haya retrocedido en la última década, al pasar de 5.500 millones de dólares en 2013 (unos 4.780 millones de euros) a apenas 2.600 millones de dólares en 2025.

«Necesitamos actuar, y mucho, para revertir esta situación», aseveró, durante una declaración a la prensa junto a Paz en la sede de la Presidencia en Brasilia.

En ese sentido, el mandatario apuntó a «inversiones robustas» en infraestructura, como los planes para la construcción de un puente sobre el río Mamoré en la región amazónica y cuyas obras empezarán en 2027.

Además, se refirió a la estrategia impulsada por su Gobierno para crear nuevas vías de conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico y, de esa forma, acelerar los envíos de productos a los mercados asiáticos.

En ese marco, destacó el acuerdo entre Brasil, Bolivia y Paraguay para mejorar la navegabilidad del río Paraguay mediante obras de drenaje.

«Queremos avanzar en una de las aspiraciones que movilizó a varios gobiernos bolivianos: obtener acceso fluvial al Atlántico», dijo.

Por otra parte, la adhesión de Bolivia al Mercosur, proceso que aún no ha concluido, es un «paso histórico» con el que el bloque comercial se «fortalece» y obtiene «más autonomía estratégica» frente a las «inestabilidades» globales, de acuerdo con el mandatario.

Más allá de las obras de infraestructura, Lula mencionó otros campos de cooperación con potencial, como el energético.

Bolivia, dijo el brasileño, es una «fuente segura» de gas natural en un contexto marcado por conflictos que «amenazan el suministro seguro de combustibles», por lo que los dos líderes hablaron sobre la «posibilidad» de aumentar el volumen exportado a Brasil.

A eso se suma la firma hoy de un acuerdo para la construcción de una línea de transmisión eléctrica entre la provincia de Germán Busch, en el departamento de Santa Cruz, y el municipio brasileño de Corumbá.

«Vamos llevar electricidad a regiones aún dependientes del diésel», señaló, antes de añadir que Brasil también está «dispuesto» a apoyar a Bolivia en la producción de biocombustibles y energía renovable.

En el plano de la seguridad, Lula afirmó que otro de los acuerdos firmados durante la visita de Paz «renueva» el compromiso para combatir al crimen organizado a ambos lados de la frontera, al prever «mayor coordinación».EFE

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