Lula se propone encabezar una campaña contra la violencia machista en Brasil

Brasilia, 2 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo este martes un fuerte discurso contra la violencia machista, se dijo sorprendido con algunos casos ocurridos en los últimos días en el país e instó a combatir con rigor a los «canallas que golpean a una mujer».

Lula se refirió al asunto en distintos actos públicos, en los que anunció que está dispuesto a «asumir una campaña, con todos los hombres de este país, para que nadie más cometa otros actos de violencia contra una mujer».

El líder progresista invitó a «todos los hombres» a sumarse a esa campaña y dijo que tomó esa decisión después de algunos casos que en los últimos días impactaron al país.

Citó el de una mujer que perdió las dos piernas después de que su marido la atropelló con un automóvil tras una discusión, otro de un hombre que asesinó a su esposa a balazos utilizando dos pistolas, y la trágica muerte de una mujer y tres hijos pequeños, encerrados en su propia casa por el marido, que le prendió fuego a la vivienda.

«No existe pena para castigar a tipos como ese, porque hasta la muerte sería suave para esos canallas», declaró Lula, quien lamentó que existan «muchos hombres que pasan horas en los gimnasios sacando músculos para después ir a golpear a las mujeres».

Según Lula, su campaña tendrá como objetivo «crear conciencia», pero sobre todo entre los hombres, que «teóricamente son parte de la especie animal del planeta más inteligente», pero «roban cuando no precisan de nada y hasta matan a cambio de nada». EFE

