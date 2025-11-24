Lula se reunirá este lunes con su homólogo de Mozambique para reforzar lazos bilaterales

1 minuto

Nairobi, 24 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá este lunes con su homólogo de Mozambique, Daniel Chapo, con el fin de reforzar las relaciones bilaterales, en el marco de una visita de trabajo al país africano.

«Este año celebramos 50 años de relaciones bilaterales entre nuestros dos países», afirmó Lula este domingo -en su cuenta de la red social X-, tras llegar a Maputo, la capital mozambiqueña, procedente de Johannesburgo (Sudáfrica), donde asistió -durante el fin de semana- a la Cumbre de Líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes).

Este lunes, adelantó el mandatario brasileño, «tendré una agenda apretada, que incluye una reunión con el presidente para profundizar nuestras relaciones y una reunión con empresarios de Mozambique y Brasil».

Además, Lula recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Pedagógica de Maputo.

Por su parte, Chapo señaló -en la misma red social- que Brasil y Mozambique «comparten una profunda relación, cimentada en áreas esenciales como la salud, la educación, la agricultura, la lucha contra el hambre y la inclusión social».

«Esta visita refuerza los lazos históricos entre nuestros pueblos e inaugura una nueva etapa en el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales, la cooperación estratégica y el desarrollo compartido. Trabajemos juntos por el bien de nuestros pueblos hermanos», añadió el mandatario mozambiqueño. EFE

pa/jrg