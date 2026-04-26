Lula se solidariza con Trump: «La violencia política es una afrenta a la democracia»

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São Paulo, 26 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este domingo su solidaridad con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras el tiroteo en una cena de gala en la que participaba con corresponsales en Washington.

«Brasil repudia enérgicamente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger», dijo en sus redes sociales Lula, quien se recupera de dos procedimientos médicos en los que se trató una lesión en la piel y una tendinitis en la mano.

El líder progresista de 80 años, candidato a la reelección en octubre próximo, también se solidarizó con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y con «todos los presentes en la cena con corresponsales en Washington».

Trump y otros altos cargos de su Gobierno tuvieron que ser evacuados a las prisas de la cena por los servicios secretos después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se celebraba en el Hotel Washington Hilton.

El líder republicano explicó después en una rueda de prensa que el agresor era un «loco» y un «lobo solitario» que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado, entre otros, del vicepresidente, JD Vance, entre centenares de periodistas y políticos.

Aunque en las últimas semanas se han producido algunos choques diplomáticos bilaterales, Lula y Trump ya se han reunido personalmente y han mantenido varias conversaciones telefónicas desde septiembre del año pasado, pese a sus enormes divergencias ideológicas.

Ambos dirigentes tenían previsto encontrarse nuevamente en marzo pasado en la Casa Blanca, pero la cita se postergó por la guerra en Irán y aún sigue sin fecha. EFE

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