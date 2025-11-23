Lula sobre el arresto de Bolsonaro: «Cumplirá la pena que la Justicia determinó»

Johannesburgo, 23 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo en Johannesburgo que su antecesor en la Presidencia, Jair Bolsonaro, «cumplirá la pena que la Justicia determinó», sin valorar la decisión del Tribunal Supremo que este sábado le puso en prisión preventiva.

«Lo primero es que no comento la decisión de la Corte Suprema. La Justicia tomó una decisión. Fue juzgado, tenía todo el derecho a la presunción de inocencia», señaló Lula en una rueda de prensa tras clausurarse la Cumbre de Líderes del G20 que se celebró desde este sábado en la urbe sudafricana.

«Fueron prácticamente dos años y medio de investigación, de negociación de cargos, de juicio. En otras palabras, la Justicia decidió, está decidido. Cumplirá la condena que la Justicia determinó, y todo el mundo sabe lo que hizo. Por lo tanto, no tengo más comentarios que hacer», agregó Lula.

Lula también reaccionó al comentario del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien calificó el arresto de Bolsonaro como «muy malo», y restó importancia al impacto de estos hechos en la relación entre Brasil y Estados Unidos.

«Creo que no tiene nada que ver. Trump necesita saber que somos un país soberano y que nuestra Justicia decide. Y lo que se decide aquí, está decidido», zanjó Lula.

Bolsonaro fue detenido preventivamente este sábado por riesgo «concreto» de fuga y «amenaza al orden público», en vísperas de empezar a cumplir la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

El líder ultraderechista estaba en prisión domiciliaria desde hacía casi cuatro meses, pero a primera hora de este sábado los agentes lo arrestaron y lo condujeron, sin esposas ni presencia de medios de comunicación, a la sede de la Policía Federal de Brasilia.

El exmandatario esperaba los días en su residencia de Brasilia para que la Corte Suprema ordenase la ejecución de la sentencia en la que se le declaró culpable de «liderar» una trampa golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil rechazó a principios de mes por unanimidad los primeros recursos de apelación, con lo que el cumplimiento de la condena estaba próximo.

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, se adelantó a ese momento y decretó su arresto en un día poco habitual, un sábado.

Bolsonaro (quien fue presidente entre 2019 y 2023) permanecerá recluido en una sala especial de unos 12 metros cuadrados, equipada con una cama, baño privado, ventana, televisión, aire acondicionado y un pequeño refrigerador, según medios locales. EFE

