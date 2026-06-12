Lula termina su última sesión de radioterapia tras un cáncer de piel: «estoy feliz»

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Río de Janeiro, 12 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizó este viernes su última sesión de radioterapia, con lo que concluyó el tratamiento preventivo que seguía desde hace tres semanas tras someterse a una cirugía para extirpar un cáncer de piel en el cuero cabelludo.

«Hoy terminé mi decimoquinta radioterapia. Tuve un cáncer en mi cabeza y ya no existe más. Estoy feliz por mi cura definitiva», dijo el líder progresista durante un evento en Brasilia.

Lula, de 80 años, pasó por la sesión de radioterapia en el hospital Sirio-Libanés de Brasilia, un procedimiento que sus médicos le recomendaron como tratamiento complementario para reducir el riesgo de una reaparición de la enfermedad.

El mandatario fue sometido en abril a una intervención quirúrgica para retirar una lesión cancerígena detectada en el cuero cabelludo.

Desde finales de mayo y durante tres semanas, el jefe de Estado se realizó el tratamiento sin suspender ninguna de las actividades programadas en su agenda.

El cáncer de piel por el que Lula fue operado era uno de los más comunes y de menor gravedad.

El estado de salud del mandatario es un asunto de interés mediático ya que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo y las elecciones se celebrarán el próximo 4 de octubre.

Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual mandato en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

En 2011, el líder progresista enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. EFE

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