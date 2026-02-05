Lula urge a fortalecer el multilateralismo en un encuentro con el primer ministro ruso

Río de Janeiro, 5 feb (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, urgió este jueves a adoptar acciones para fortalecer el multilateralismo durante una reunión en Brasilia con el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, en el marco de su visita al país.

El llamado de Lula se da en momentos en que permanecen las tensiones geopolíticas ocasionadas por la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

El encuentro se celebró tras concluir la VIII Reunión de la Comisión de Alto Nivel Brasil-Rusia, que reforzó el diálogo y la cooperación bilateral en áreas clave para los dos países.

Mishustin copreside la comisión, creada en 1997, junto con el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

Durante la reunión con Lula, tanto Mishustin como Alckmin informaron al mandatario brasileño sobre los avances logrados en las conversaciones mantenidas este jueves, especialmente sobre educación, salud, agricultura, energía, defensa y aeroespacial.

El presidente brasileño y el primer ministro ruso coincidieron en que el comercio bilateral aún no refleja el tamaño ni el potencial de ambas economías.

En 2025, el comercio bilateral entre Brasil y Rusia sumó 10.900 millones de dólares. Las exportaciones brasileñas totalizaron 1.500 millones, mientras que las importaciones de productos rusos alcanzaron 9.400 millones.

Según dijo el vicepresidente brasileño en la apertura de la reunión de alto nivel «el desafío es claro: crecer más, con mayor equilibrio y más valor agregado».

De acuerdo con Alckmin, las inversiones rusas serían especialmente bienvenidas en las áreas de productos químicos, fertilizantes, energía e infraestructura.

La tesis fue compartida por el primer ministro ruso, quien destacó que Brasil es el principal socio comercial de Rusia en América Latina y que las relaciones económicas con el país sudamericano tienen «un enorme potencial» de crecimiento.

En la apertura del evento, Mishustin recordó que Brasil lidera las exportaciones de carne y café hacia Rusia, mientras que su país suministra principalmente fertilizantes, un intercambio que, dijo, contribuye con la seguridad alimentaria.

Asimismo, señaló que los procesos de transición energética abren nuevas oportunidades para profundizar la cooperación bilateral. EFE

