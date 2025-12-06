Lula vencería a Flávio Bolsonaro en las elecciones brasileñas, según un sondeo

São Paulo, 6 dic (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vencería al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, recién elegido por su padre para disputar las elecciones de 2026, si los comicios fueran hoy, según un sondeo publicado este sábado.

Lula obtendría el 51 % de los votos en una segunda vuelta y el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) apenas un 36 %, es decir, 15 puntos de diferencia, de acuerdo con la encuesta del Instituto Datafolha, realizada antes de que Flávio anunciara su precandidatura.

Otros nombres barajados por la derecha saldrían mejor parados que el senador, pero también caerían derrotados ante el actual mandatario.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, obtendrían un 42 % y un 39 % de los votos, respectivamente, en una hipotética segunda vuelta.

Quién terminará representando a la derecha en las elecciones de octubre del año que viene es la gran incógnita de la política brasileña, después de que Jair Bolsonaro empezara a cumplir su condena a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado.

Las divisiones dentro de la familia del líder ultraderechista quedaron expuestas esta semana tras un cruce público de críticas entre Michelle y sus hijastros, fruto del matrimonio del expresidente con su primera esposa.

Lula, por su parte, expresó durante un reciente viaje a Indonesia su intención de presentarse a la reelección, pese a ya tener 80 años y a haber padecido problemas de salud durante este mandato, entre ellos una operación por una hemorragia intracraneal provocada por una caída.

Pese a la incertidumbre que reina en el campo de la derecha, la popularidad del Gobierno de Lula se encuentra estancada en un 32 % de aprobación, frente a un 37 % de desaprobación, números parecidos a los de la encuesta anterior, según Datafolha.EFE

