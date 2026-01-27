Lula viaja a Panamá para participar del Foro Económico de América Latina y el Caribe

Río de Janeiro, 27 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, partió este martes hacia Panamá, en donde participará en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que comenzará el miércoles.

Durante su estadía en el país centroamericano, Lula sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz; así como con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El encuentro con el ultraderechista chileno, el primero entre los dos líderes, tendrá lugar en horas de la noche de este mismo martes en la capital panameña.

A pesar de que pertenecen a polos opuestos en política, Lula ha destacado el compromiso de Brasil de seguir trabajando por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y los lazos económico-comerciales con Chile.

Así se lo manifestó a Kast al felicitarlo tras su triunfo en diciembre pasado.

Con el mandatario panameño, Lula firmará un acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones que busca proteger los capitales de ambos países y abrir la puerta a futuras negociaciones comerciales.

Mientras, en su encuentro con el presidente Paz, también el primero entre ambos, se busca iniciar un nuevo ciclo en la relación política entre Brasil y Bolivia y reforzar la agenda bilateral, según explicó la víspera el canciller brasileño, Mauro Vieira, quien estaba en visita oficial en el país.

El foro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y que también se ha denominado como el Davos Latinoamericano, celebrará su segunda edición el miércoles y jueves, con el objetivo de debatir cómo posicionar a la región en el escenario global.

Además de Lula, Paz y Kast, están confirmados gobernantes de Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo de León; y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. EFE

