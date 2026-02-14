Lula vibra con la primera medalla olímpica de Brasil en unos Juegos Olímpicos de Invierno

São Paulo, 14 feb (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este sábado la medalla de oro conseguida por Lucas Pinheiro en el gigante de esquí alpino en Bormio (Italia), la primera para el país y para Suramérica en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

«Este resultado histórico demuestra que el deporte brasileño no tiene límites. Refleja el talento, la dedicación y el trabajo constante por fortalecer el deporte en todas sus dimensiones», expresó el mandatario en un mensaje compartido en redes sociales.

El líder progresista espera que la hazaña de Pinheiro inspire «a nuevas generaciones y amplíe el horizonte del deporte nacional».

Hijo de madre brasileña, Pinheiro nació en Oslo, pero recientemente optó por defender a Brasil en competiciones internacionales.

Este sábado, logró el primer metal olímpico invernal de la historia de Brasil, al ganar el gigante de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo, disputado en la pista Stelvio de la estación de Bormio.

Completaron el podio los suizos Marco Odermatt y Loic Meillard, que se quedó con el bronce.

El ministro de Deporte de Brasil, André Fufuca, afirmó que el oro conquistado por Pinheiro es «motivo de orgullo» para todo el país.

«Es la prueba de que nuestros deportistas pueden competir y vencer en cualquier escenario», manifestó.

Brasil participa en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1992, en Albertville (Francia).

Desde entonces, el país ha estado presente en las ediciones de Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014, Pieonchang 2018 y Pekín 2022.

Hasta este sábado, el mejor resultado del gigante suramericano, cuya gran parte de la población no conoce la nieve, había sido el noveno lugar de Isabel Clark en snowboard, en Turín. EFE

