Lula visita las obras del puerto de Belém donde anclarán los hoteles flotantes de la COP30

São Paulo, 1 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó este sábado en el acto de entrega de las obras de ampliación del Puerto de Belém, donde anclarán los hoteles flotantes que hospedarán a las delegaciones de la COP30.

Las obras del puerto de Outeiro, estimadas en aproximadamente 233 millones de reales (43 millones de dólares), comenzaron a mediados de abril de este año e incluyeron la ampliación del muelle, de 261 metros a 716 metros, con una capacidad de desplazamiento de 80.000 toneladas, el doble de la capacidad anterior.

Los hoteles flotantes en el puerto, ubicado a aproximadamente 20 kilómetros del centro de convenciones Parque da Cidade, el espacio que hospedará la cumbre, fueron una de las respuestas del Gobierno nacional a la limitada capacidad hotelera de la ciudad amazónica de Belém, estimada en unas 20.000 camas.

Para aliviar la presión inmobiliaria, la presidencia de la cumbre ha decidido anticipar la cumbre de jefes de Estado de la COP30 para los días 6 y 7 de noviembre, de modo que sea realizada antes de las deliberaciones técnicas, del 10 al 21 de noviembre.

Pese a los problemas de alojamiento, que han generado las quejas de muchos países, ya hay 170 delegaciones nacionales registradas para la COP30, por lo que se excede el quórum necesario para tomar decisiones.

Según fuentes oficiales, una vez finalizada la cumbre, la terminal portuaria de Belém será destinada al movimiento de graneles sólidos, líquidos y carga general. EFE

