Lula vuelve a aventajar a Flávio Bolsonaro en intención de voto, según una encuesta

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São Paulo, 22 may (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vuelve a aventajar al senador derechista Flávio Bolsonaro en intención de voto de cara a las elecciones del próximo octubre, según una encuesta publicada este viernes.

Lula obtiene el 47 % de las preferencias frente al 43 % de Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, frente al empate con el 45 % registrado en el anterior sondeo realizado por el mismo instituto de opinión, Datafolha.

Este resultado supone un freno en la tendencia de crecimiento que mostraba la candidatura desde que el senador fue designado sucesor por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Por otro lado, en la primera vuelta, Lula lidera con el 40 % de las intenciones de voto, ante el 31 % de Flávio Bolsonaro, mientras que la anterior encuesta los colocaba con 38 % y 35 %, respectivamente.

A más distancia, les siguen otros candidatos, como los exgobernadores derechistas Ronaldo Caiado (4 %) y Romeu Zema (3 %).

El vuelco se produce después de que la semana pasada el medio ‘Intercept Brasil’ publicara las conversaciones entre Flávio Bolsonaro y Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país.

Los audios en los que el senador lo llama «hermano» y le pide financiación para una película biográfica sobre el padre han sembrado las dudas sobre la viabilidad de su candidatura.

Reflejo del nerviosismo que cunde en la campaña, el candidato pidió a la Justicia Electoral la retirada de otra encuesta divulgada esta semana que también lo colocaba varios puntos por detrás de Lula.

Su madrastra Michelle Bolsonaro, otra figura importante de la ultraderecha, evitó salir en su defensa cuando fue preguntada por el episodio.

Mientras, Lula, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo, ha aprovechado el tema para atacar al rival y recuperar la iniciativa.

«Quién se imaginaba que aquel niño, el más santo de la familia Bolsonaro, pediría 159 millones de dólares (sic) para una película sobre su padre», dijo Lula durante un evento el jueves, entre los aplausos del público. EFE

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