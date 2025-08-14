The Swiss voice in the world since 1935

Lula y canciller de Perú participarán la próxima semana en la Cumbre Amazónica en Bogotá

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 14 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá el 22 de agosto en Bogotá a la V Cumbre Amazónica, que reunirá a los ocho países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), ha asegurado este jueves la canciller encargada de Colombia, Yolanda Villavicencio.

La funcionaria ha confirmado también la participación del canciller de Perú, Elmer Schialer, que fue «el primero en confirmar» su asistencia a pesar de la reciente tensión bilateral por las reclamaciones de Colombia sobre la isla fluvial amazónica de Santa Rosa.

Esta cumbre, que tiene como objetivo acordar acciones conjuntas en defensa de la mayor selva tropical del planeta, comenzará con reuniones técnicas el 18 de agosto, y la reunión presidencial será el viernes 22.

Un día antes tendrá lugar un encuentro de cancilleres y ministros de los ocho Estados miembros del TCA: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con actividades en la Hemeroteca Nacional y en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Entre los asistentes figuran también la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; los cancilleres de Ecuador y Surinam, 34 parlamentarios de la región amazónica y representantes indígenas, que lanzarán un mecanismo formal de participación en el organismo multilateral.

Villavicencio señala que Brasil y Colombia «llevan la batuta» en esta articulación política y que la cita funcionará como una «pre COP30» para «llegar a una posición unificada» a la cumbre mundial del clima (COP30) que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belén (Brasil).

En la agenda de la cita en Bogotá se tratarán temas como el cambio climático, la deforestación, los combustibles fósiles y las amenazas transnacionales como la minería ilegal, además del intercambio de buenas prácticas entre los países amazónicos.

La cumbre busca adoptar una declaración conjunta con compromisos concretos frente a los desafíos ambientales, sociales y climáticos, así como fortalecer el papel de la sociedad civil y la cooperación internacional en la protección del «pulmón del planeta». EFE

pc/joc/icn

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR