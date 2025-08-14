Lula y canciller de Perú participarán la próxima semana en la Cumbre Amazónica en Bogotá

Bogotá, 14 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá el 22 de agosto en Bogotá a la V Cumbre Amazónica, que reunirá a los ocho países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), aseguró este jueves la canciller encargada de Colombia, Yolanda Villavicencio.

La funcionaria confirmó también la participación del canciller de Perú, Elmer Schialer, que fue «el primero en confirmar» su asistencia a pesar de la reciente tensión bilateral por los reclamos de Colombia sobre la isla fluvial amazónica de Santa Rosa.

Esta cumbre, que tiene como objetivos acordar acciones conjuntas en defensa de la mayor selva tropical del planeta, comenzará con reuniones técnicas el 18 de agosto y la reunión presidencial será el viernes 22.

Un día antes tendrá lugar un encuentro de cancilleres y ministros de los ocho Estados miembros del TCA: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con actividades en la Hemeroteca Nacional y en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Entre los asistentes figuran también la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; los cancilleres de Ecuador y Surinam, 34 parlamentarios de la región amazónica y representantes indígenas, que lanzarán un mecanismo formal de participación en el organismo multilateral.

Villavicencio señaló que Brasil y Colombia «llevan la batuta» en esta articulación política y que la cita funcionará como una «pre COP30» para «llegar a una posición unificada» a la cumbre mundial del clima (COP30) que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belén (Brasil).

En la agenda de la cita en Bogotá figuran temas como cambio climático, deforestación, combustibles fósiles y amenazas transnacionales como la minería ilegal, además del intercambio de buenas prácticas entre los países amazónicos.

La cumbre busca adoptar una declaración conjunta con compromisos concretos frente a los desafíos ambientales, sociales y climáticos, así como fortalecer el papel de la sociedad civil y la cooperación internacional en la protección del «pulmón del planeta». EFE

