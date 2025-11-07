Lula y Macron acuerdan «reforzar» la cooperación policial en la región de la Amazonía

Belém (Brasil), 6 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, acordaron este jueves en Belém «reforzar» la cooperación policial para combatir el crimen organizado transnacional en la región amazónica, informó el Gobierno de Brasil.

Lula se reunió con Macron en los márgenes de la cumbre climática de la ONU (COP30) que se celebra en la ciudad amazónica, para discutir temas de interés común, como la seguridad en los 730 kilómetros de frontera entre Brasil y la Guayana francesa, según un comunicado divulgado por la Presidencia.

En ese sentido, el mandatario brasileño invitó al francés a «designar» a un agregado para participar en las «actividades de inteligencia» del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, inaugurado en septiembre en la ciudad de Manaos.

Entre los crímenes que este centro busca combatir están el narcotráfico, la tala y la minería ilegales, actividades controladas por poderosas facciones brasileñas como el Comando Vermelho y el PCC, que en los últimos años han consolidado su presencia en la región.

Más allá de la seguridad, Lula manifestó su «expectativa» de firmar este año el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, sobre el cual el Gobierno francés se ha mostrado reticente debido a la oposición del sector agrícola.

Los líderes también hablaron del recién lanzado Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), para el cual hoy el Gobierno francés anunció una contribución de 500 millones de euros, según las autoridades brasileñas.EFE

