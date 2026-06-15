Lula y Macron hablan de reforzar la cooperación en defensa durante una reunión en el G7

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Évian (Francia)/São Paulo, 15 jun (EFE).- Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Francia, Emmanuel Macron, hablaron este lunes sobre reforzar la cooperación transfronteriza y en defensa, durante una reunión en los márgenes de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Los mandatarios apuntaron, durante la conversación que duró unos 40 minutos, a los «avances positivos» en el área de defensa, particularmente al «éxito» del programa conjunto de desarrollo de submarinos, informó en un comunicado la Presidencia brasileña.

Asimismo, acordaron tomar medidas para «profundizar» la cooperación transfronteriza entre Brasil y la Guayana Francesa, que comparten un límite de 730 kilómetros de extensión en la región amazónica.

Macron reiteró el interés de su Gobierno en «participar» en los planes brasileños de adquirir «supercomputadoras» para reforzar la «soberanía digital» de la nación sudamericana.

Por su parte, Lula, quien mantiene una relación amistosa con Macron, le agradeció la invitación para asistir al encuentro del G7, grupo formado por Alemania, Italia, Canadá, EE.UU., Japón, Reino Unido y Francia.

El presidente brasileño espera aprovechar la cumbre para encontrarse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y tratar la enésima crisis en las relaciones bilaterales, esta vez provocada por la amenaza de nuevos aranceles a las importaciones de Brasil. EFE

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