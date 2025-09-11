Lula y Merz reafirman su interés por firmar el acuerdo UE-Mercosur este año

The Swiss voice in the world since 1935

São Paulo, 11 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este jueves por teléfono con el canciller alemán, Friedrich Merz, y ambos reafirmaron su apoyo a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) este año, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con una nota divulgada por el Gobierno de Brasil, los líderes celebraron la remisión del texto del acuerdo para su aprobación en el Consejo Europeo e insistieron con la firma «aún este año», como «señal del compromiso» de ambos bloques regionales con el «desarrollo, el libre comercio y un sistema multilateral de comercio centrado en la Organización Mundial del Comercio».

Tras múltiples rondas de negociaciones iniciadas en el año 2000, la UE y el Mercosur -bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- llegaron en diciembre de 2024 a un acuerdo político para lograr un tratado de libre comercio.

La posibilidad de que finalmente la firma se produzca en la próxima cumbre del Mercosur que se desarrollará en diciembre en Brasilia se baraja hace meses, pero el texto del acuerdo aún enfrenta algunas resistencias en lo que respecta al sector agropecuario y a la preservación del medio ambiente.

En su llamada, de casi media hora, Merz confirmó además que Alemania estará representada a alto nivel en la próxima COP30, que se realizará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, en el estado brasileño de Pará.EFE

