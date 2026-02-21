Lula y Modi: el frente del Sur Global entre el poder energético y la superpotencia digital

Nueva Delhi, 21 feb (EFE).- La India y Brasil, las dos mayores democracias del Hemisferio Sur, han aprovechado la visita oficial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Nueva Delhi para escenificar una alineación estratégica que busca reconfigurar el tablero internacional con un marcado enfoque Sur-Sur.

«Este es un encuentro entre la farmacia del mundo y una potencia global, entre una superpotencia digital y una superpotencia de energías renovables», definió este sábado el mandatario brasileño, resumiendo una alianza donde la complementariedad es la base de su fuerza política.

Ambos países insistieron en sus intervenciones en la urgencia de reformar las organizaciones internacionales, especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, para que den voz a las naciones emergentes, fundamentales en el nuevo ajedrez internacional.

«Estamos de acuerdo en que la reforma de las instituciones globales es esencial para abordar los desafíos de nuestro tiempo, y seguiremos trabajando juntos en esta dirección», afirmó el primer ministro indio, Narendra Modi.

Mientras la India busca en Brasil un proveedor fiable de energía y alimentos para sostener su explosión demográfica, Brasilia ve en el gigante asiático un socio tecnológico clave para reducir su dependencia de Occidente.

En un contexto tensionado entre Estados Unidos y China, este eje busca consolidar una «tercera vía» que evite el alineamiento automático con las grandes potencias y proteja la autonomía de los países en desarrollo en sectores críticos como la inteligencia artificial y la transición energética.

«Amigos míos, un escenario global turbulento exige que nuestros países fortalezcan y profundicen nuestro diálogo estratégico», sentenció Lula.

Esta hoja de ruta bilateral se apoya en la firma este sábado de varios acuerdos de cooperación que abarcan desde la defensa naval, con el sostenimiento de flotas de submarinos, hasta la industria aeroespacial, la cooperación en salud y el desarrollo de biocombustibles.

«La ONU necesita tener la fortaleza para interferir en los conflictos que vemos hoy en todo el mundo.Así que vamos a seguir luchando para que la ONU sea más representativa, con más países en todo el mundo y más, ya saben, Brasil y la India», añadió el mandatario brasileño.

Con el compromiso de elevar el comercio bilateral a los 20.000 millones de dólares para 2030, la visita cierra con un mensaje claro: la unión de la capacidad manufacturera y digital de la India con el potencial energético y alimentario de Brasil no es solo una alianza económica, sino el nacimiento de un polo de poder alternativo en el orden mundial. EFE

