Lula y Paz hablan sobre infraestructura y combate al crimen en su primera reunión juntos

1 minuto

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Rodrigo Paz, se reunieron por primera vez este miércoles en Ciudad de Panamá y hablaron sobre grandes obras de infraestructura y el combate al crimen organizado.

Los mandatarios conversaron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe sobre rutas para la «integración sudamericana» y «alternativas» para que Bolivia tenga acceso a puertos desde donde exportar su producción, según un comunicado del Gobierno brasileño.

Además, trataron de la «retomada» de los diálogos en el área energética y de iniciativas conjuntas para luchar contra el crimen organizado en la Amazonía, región donde ambos países comparten frontera y en la que ha habido un auge reciente de actividades ilícitas, como la minería ilegal.

Por último, Lula invitó a Paz, quien tomó posesión en noviembre, a realizar una visita a Brasil en el primer semestre, con la participación de empresarios.

Tras la victoria electoral del político de centroderecha, el presidente brasileño lo felicitó y dijo que el país andino era un «socio fundamental» de Brasil en la construcción de una América Latina «más integrada, justa y solidaria».

Bolivia se encuentra en proceso de adhesión plena al Mercosur, el bloque comercial formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y que recientemente firmó un acuerdo histórico con la Unión Europea (UE). EFE

pan-jmc/mp/mgr