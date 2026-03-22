Lula y Peña inauguran la COP15 sobre especies migratorias con un llamado a la cooperación

1 minuto

São Paulo, 22 mar (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Paraguay, Santiago Peña, inauguraron este domingo en la ciudad brasileña de Campo Grande la decimoquinta conferencia de la ONU sobre especies migratorias (COP15) con un llamado a la cooperación medioambiental.

Lula y Peña coincidieron en sus discursos en destacar la importancia de actuar de forma conjunta para la protección de corredores ecológicos transfronterizos usados por los animales, así como la necesidad de contar con recursos financieros adecuados. EFE

jmc/jrh

(foto)