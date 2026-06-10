Lula y Sheinbaum critican las injerencias externas en medio de divergencias con EE.UU.

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Río de Janeiro, 10 jun (EFE).- Los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunciaron este miércoles contra las injerencias de otros países en sus políticas internas en medio de divergencias de ambos mandatarios con Estados Unidos, al que acusan de esas prácticas.

Los dos mandatarios «reafirmaron la importancia y el valor que atribuyen al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo, del derecho internacional, de la democracia y del principio a la no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual», según un comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.

La nota resumen los asuntos abordados por los gobernantes de los dos países más poblados de América Latina, y de las dos mayores economías de la región, en la videoconferencia de 40 minutos que tuvieron este miércoles. EFE

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