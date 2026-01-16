Lula y Von der Leyen dicen que el acuerdo Mercosur-UE es bueno para el multilateralismo

4 minutos

(Actualiza con más declaraciones de Von der Leyen)

Río de Janeiro, 16 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidieron este viernes que el acuerdo comercial que suscribirán mañana sábado el Mercosur y la Unión Europea (UE) es bueno para todo el mundo, para la democracia y para el multilateralismo.

Ambos líderes destacaron la importancia de la asociación en una corta reunión que mantuvieron en Río de Janeiro en vísperas de la firma del acuerdo en Asunción, en la que Lula será el gran ausente.

Al concluir el encuentro en Río de Janeiro, Von der Leyen destacó el papel importante que el líder progresista brasileño tuvo en las negociaciones.

«Lula, usted siempre fue un líder realmente comprometido con valores importantes para nosotros, como la democracia, el orden internacional con reglas y el respeto a las comunidades y a las naciones soberanas. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos», dijo la política alemana.

Aseguró que quiso reunirse con Lula antes de la firma por considerar como «enormes» el liderazgo, el compromiso y la habilidad del brasileño en las negociaciones y en la entrega de un acuerdo histórico.

El gobernante brasileño destacó que el acuerdo «es bueno para el Mercosur, es bueno para la Unión Europea y es bueno para el mundo democrático y el multilateralismo».

Lula afirmó que el acuerdo fue una prioridad de su Gobierno y que, en enero de 2023, cuando asumió su tercer mandato, determinó la retomada de las negociaciones dejando claro que el proceso tenía que ser compatible con el crecimiento sustentable y la reindustrialización de Brasil.

«Fueron más de 25 años de sufrimiento y de intentos de acuerdo, pero mañana en Asunción haremos historia al crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un producto interior bruto (PIB) de 22 billones de dólares», dijo.

Agregó que la asociación entre ambos bloques está basada en el multilateralismo y que respeta plenamente todos los compromisos internacionales asumidos por ambas partes ante la ONU la OMC, además de incluir compromisos sobre el medio ambiente, los cambios climáticos, los pueblos indígenas, los trabajadores y la igualdad de género.

Según Lula, el acuerdo generará más comercio y más oportunidades en los dos lados y ampliará las oportunidades de inversión sin comprometer el papel del Estado en áreas como salud y educación.

Dijo igualmente que la asociación reforzará el papel de Brasil como abastecedor de alimentos, pero que el país no quiere limitarse a ser un exportador de materias primas.

Von der Leyen se dijo feliz por el fin de las negociaciones y la firma del acuerdo, pero agregó que también lo está porque sabe que lo mejor aún está por venir.

«El acuerdo transmite un mensaje fuerte, que dice bienvenido al mayor mercado del mundo y a la mayor área de libre comercio del mundo. Un área de asociación y de amistad entre pueblos y regiones», dijo la presidenta de la Comisión Europea.

Agregó que ambas partes coinciden que el comercio internacional tiene que beneficiar a ambos lados y generar empleo e inversión en ambas regiones.

«La firma es un primer paso, pero los próximos pasos aún tienen que ser escrito y la historia exitosa sólo será contada cuando las personas sientan los beneficios del acuerdo», agregó.

Asimismo, la líder europea destacó que el Mercosur y la Unión Europea también están próximos a un acuerdo sobre materias primas, minerales estratégicos como litio y tierras raras, que es importante para la transición energética limpia y la transición digital del mundo, dijo.

«Gracias amigo, lo mejor está por venir», concluyó Von der Leyen en referencia a Lula. EFE

cm/mp/ajs

(foto) (vídeo)