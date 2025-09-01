Lunes, 1 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

Kunar (Afganistán).- Un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas han dejado al menos 600 muertos y 2.000 heridos en el este de Afganistán, según balances preliminares, mientras el Gobierno talibán intenta movilizar sus limitados recursos para responder al desastre.

Gaza.- El Ejército israelí continúa su ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza, donde se cobra diariamente la vida de al menos decenas de palestinos, víctimas de los bombardeos y la inanición.

Al Mughair (Cisjordania).- En la aldea palestina de Al Mughair, en el territorio ocupado de Cisjordania, nada es igual desde que colonos, acompañados de excavadoras militares, arrancaran más de 3.100 olivos. Los vecinos creen que el motivo principal fue la venganza; justificación compartida por un alto oficial militar israelí en unas declaraciones filtradas.

Tianjin (China).- Los presidentes de China, Rusia, India e Irán asisten a la 25 Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un bloque al que el líder anfitrión, Xi Jinping, instó este lunes a defender la globalización, el sistema de comercio basado en las reglas de la OMC y a oponerse al «hegemonismo» en un mundo «turbulento y cambiante».

Tianjin (China).- Xi Jinping ha anunciado más de 280 millones de dólares en ayudas para Estados miembros de la OCS y ha defendido una «globalización inclusiva» bajo la OMC.

Leopolis (Ucrania) – Cientos de miles de niños ucranianos regresan a la escuela en medio de los continuos ataques rusos contra áreas civiles; muchos siguen sin poder reunirse con sus compañeros y continúan estudiando en remoto para minimizar el peligro.

Jerusalen.- Cortejo fúnebre y entierro del rehén Idan Shtivi en Kfar Maas, cuyo cuerpo fue identificado el sábado por el Gobierno de Israel, tras haber sido recuperado días antes en Gaza por el Ejército.

Bruselas/Jerusalén.- La Agencia EFE participa en la iniciativa mediática global convocada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar «la matanza» de periodistas en Gaza y reclamar el acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum presenta su primer informe de Gobierno, en el que tiene previsto destacar el enfoque social que ha marcado a su administración, en medio de las críticas de la oposición por los altos niveles de violencia y el frenazo económico, todo condicionado por su relación con Estados Unidos y los aranceles.

Bucarest.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, vista hoy Rumanía, donde se reunirá con el presidente rumano, Nicusor Dan, y con el primer ministro, Ilie Bolojan. Está previsto que Von der Leyen se desplace al mar Negro, cerca de la ciudad de Constanta. Von der Leyen abordará con el gobierno y las fuerzas armadas rumanas la cooperación entre la UE y la OTAN, así como la prevención, detección, defensa y disuasión de amenazas marítimas e híbridas.

Senggigi (Indonesia).- La Policía de Indonesia dijo este lunes a EFE que la investigación del caso de Matilde Muñoz “continúa “ y que “no ha hecho más que comenzar”, el día en el que está previsto realizarse la autpsia de la española de 72 años supuestamente asesinada en la isla indonesia de Lombok.

Georgetown.- Guyana celebra elecciones generales con el presidente, Irfaan Ali, buscando un nuevo mandato frente a varios candidatos entre los que figura un empresario sancionado por Estados Unidos.

Tegucigalpa.- La campaña para las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras inicia este lunes en un clima de tensión, marcado por acusaciones de fraude entre los candidatos de los tres partidos mayoritarios y la desconfianza por problemas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tegucigalpa.- Se inician las fiestas conmemorativas a los 204 años de la independencia de Honduras de la Corona española con un homenaje a la bandera nacional.

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera en ser elegida por voto popular, realiza este lunes su histórica toma de posesión.

San Salvador.- Dar los buenos días o las buenas tardes, decir por favor y gracias, son expresiones que los estudiantes de las escuelas públicas de El Salvador deben aplicar como parte de una disposición de la ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, para «fomentar el respeto y la cortesía».

La Habana.- El curso escolar arranca en Cuba, una fecha señalada a nivel social y político desde hace décadas, pero marcada en esta ocasión, como en los últimos años, por la profunda crisis que sufre la isla.

Nueva York (EE.UU.).- Multitud de manifestaciones en todo EE.UU. se han convocado en la festividad del Día del Trabajo para protestar contra las políticas del Gobierno de Donald Trump, con especial énfasis en denunciar que la Administración está favoreciendo a grandes empresas y fortunas en el país.

El Cairo.- Chicas bailando la danza del vientre, hombres profiriendo insultos e incluso tatuadores enseñando sus creaciones en cuerpos de mujeres. Todos estos perfiles subían vídeos a TikTok en Egipto con miles de seguidores y ahora tienen algo en común: sus creadores han sido arrestados en una campaña para «proteger los valores» de la sociedad.

Saná.- Funeral por las víctimas del ataque israelí del pasado jueves en Saná, donde murió el primer ministro del Gobierno de los rebeldes chiíes hutíes, Ahmed al Rahawi, y otros ministros en la plaza Al Sabeen, en el centro de la capital yemení.

Quito.- La portavoz del Gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo, realiza su comparecencia semanal ante la prensa para tratar asuntos de coyuntura nacional.

Teherán.- El suelo se hunde bajo los pies de los iraníes. Literalmente. La subsidencia afecta a unas 30 de las 31 provincias del país, con hundimientos de hasta 40 centímetros al año, poniendo en riesgo la vida urbana y el patrimonio histórico de la civilización persa.

Venecia (Italia).- La legendaria actriz estadounidense Kim Novak, célebre por sus papeles en clásicos como ‘Vertigo’, de Alfred Hitchcock, recoge el León de Oro honorífico del Festival de Venecia en una jornada en la que se presentan en la competición los filmes ‘The testament of Ann Lee’, un musical sobre esa predicadora del siglo XVIII, y ‘The smashing machine’, protagonizado por Dwayne Johnson, ‘La Roca’.

Los Ángeles (EE.UU.).- Michael Chaves concluye la historia de la familia Warren en ‘The Conjuring: Last Rites’, una cinta cargada de «terror clásico» que «saca del retiro» a los dos legendarios investigadores paranormales, cuenta el director en entrevista con EFE.

Buenos Aires.- El icónico teatro Gran Rex de Buenos Aires alberga las finales del Mundial de Tango 2025 en la categoría Tango Salón.

Ciudad de México.- La Feria Internacional del Libro de Guadalajara da a conocer el fallo del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025.

Hanói.-La gente acampó durante la noche y se congregó este lunes en la capital vietnamita para asegurarse los mejores lugares para ver el desfile del Día Nacional, que conmemorará el 80 aniversario de la independencia del país el próximo 2 de septiembre.

