Lunes, 1 de septiembre de 2025

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí continúa su ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza, donde se cobra diariamente la vida de al menos decenas de palestinos, víctimas de los bombardeos y la inanición.

– En la aldea palestina de Al Mughair, en el territorio ocupado de Cisjordania, nada es igual desde que colonos, acompañados de excavadoras militares, arrancaran más de 3.100 olivos. Por Patricia Martínez.

– Entrevista con Huda Emad, única periodista que trabaja en lengua española en la Franja de Gaza.

– El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad presenta las conclusiones de su examen de la situación en Gaza, donde la guerra ha dejado decenas de miles de heridos y discapacitados.

– Reporteros sin Fronteras convoca una jornada para que medios de comunicación de todo el mundo respondan ante la inacción por lo que considera una «masacre deliberada de periodistas en Gaza» por las fuerzas israelíes.

UCRANIA GUERRA

Leopolis (Ucrania) – Cientos de miles de niños ucranianos regresan a la escuela en medio de los continuos ataques rusos contra áreas civiles; muchos siguen sin poder reunirse con sus compañeros y continúan estudiando en remoto para minimizar el peligro.

OCS CUMBRE

Tianjin |(China) – Finaliza en la ciudad de Tianjin la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que el presidente chino, Xi Jinping, ha reunido a una veintena de líderes mundiales, entre ellos el ruso Vladímir Putin y el indio Narendra Modi.

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro de Francia, François Bayrou, convoca a los líderes de los principales partidos del país, entre ellos los de la oposición ultraderechista y de izquierdas, en un gesto interpretado como un intento de evitar la probable caída de su gobierno en la moción de confianza del 8 de septiembre.

INDONESIA ESPAÑA

Senggigi ( Lombok, Indonesia ) – Las autoridades indonesias llevan a cabo la autopsia de la española Matilde Muñoz, que se encontraba desaparecida desde hace dos meses y cuyo cuerpo fue hallado el sábado. Según la policia local, dos personas han confesado haberla asesinado de forma premeditada.

EEUU TRABAJO

Los Ángeles (EEUU) – Los inmigrantes, una de las fuentes principales de mano de obra en Estados Unidos, celebra este lunes el Día del Trabajo bajo una de las mayores campañas de represión contra su comunidad, con redadas y deportaciones masivas e indiscriminadas.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado comienza el martes en la Primera Sala de la Corte Suprema, en Brasilia, bajo la acusación de cinco delitos por los que podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.

IRÁN SUBSIDENCIA

Teherán – El suelo se hunde bajo los pies de los iraníes. Literalmente. La subsidencia afecta a una treintena de las 31 provincias del país, con hundimientos de hasta 40 centímetros al año, poniendo en riesgo la vida urbana y el patrimonio histórico de la civilización persa.

FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) – La legendaria actriz estadounidense Kim Novak recoge el León de Oro honorífico del Festival de Venecia en una jornada en la que se presentan en la competición ‘The testament of Ann Lee’, un musical sobre esa predicadora del siglo XVIII, y ‘The smashing machine’, protagonizado por Dwayne Johnson, ‘La Roca’.

Agenda Informativa

Europa

Bruselas.- UE ABORTO.- El movimiento “My Voice, My Choice”, que ha logrado más un millón de firmas en una iniciativa ciudadana para proteger el acceso al aborto, presenta ese apoyo en una rueda de prensa. (Texto)

Copenhague.- UE CONSEJO.- Consejo informal de ministros para Asuntos Europeos de la UE. (Texto)

Belgrado.- SERBIA PROTESTAS.- Los estudiantes de secundaria organizan una protesta en Belgrado bajo el nombre «Los estudiantes de secundaria recuerdan – todos estamos bajo la marquesina», conmemorando así los 10 meses desde el derrumbe en Novi Sad, en la estación de tren, donde fallecieron 16 personas. (Texto)

América

Ciudad de Mëxico.- MÉXICO GOBIERNO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum presenta su primer informe de Gobierno. (Texto)

Buenos Aire.- ARGENTINA TANGO.- El icónico teatro Gran Rex de Buenos Aires alberga las finales del Mundial de Tango 2025 en la categoría Tango Salón. (Texto)

Oriente Medio y África

El Cairo.- EGIPTO TIKTOK.- Chicas bailando la danza del vientre, hombres profiriendo insultos e incluso tatuadores enseñando sus creaciones en cuerpos de mujeres. Todos estos perfiles subían vídeos a TikTok en Egipto y ahora tienen algo en común: sus creadores han sido arrestados. Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto) (Vïdeo)

Nairobi.- KENIA VIOLENCIA POLICIAL.- Nueva audiencia en un tribunal de Nairobi del caso de Rex Masai, el joven de 29 años que fue el primer muerto por un presunto disparo de la Policía en las masivas protestas que sacudieron Kenia entre junio y agosto del pasado año. (Texto)

Asia

Singapur.- SINGAPUR VAPEO.- Singapur, un país con férreas leyes contra las drogas, comienza a aplicar una restrictiva prohibición contra el vapeo que incluye castigos corporales y penas de prisión para los vendedores de vapeadores que contengan etomidato. (Texto)

