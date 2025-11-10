Lunes, 10 de noviembre de 2025 (08.00 GMT)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, que realiza su primera visita a Washington desde su llegada al poder en enero.

París.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy lleva ante el Tribunal de Apelación de París su primera demanda de puesta en libertad, veinte días después de su encarcelación en la prisión parisina de La Santé por la financiación libia de su campaña electoral en las presidenciales de 2007.

Chengdú (China).- Los reyes de España inician mañana una visita de Estado a China, con una primera parada en la ciudad de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, una región central de casi 90 millones de habitantes conocida por su riqueza histórica y cultural, su recetario picante y por ser la cuna de los populares osos panda.

Santiago.- Los ocho aspirantes a la Presidencia de Chile se enfrentan al último debate antes de las elecciones del 16 de noviembre, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar.

Berlín.- Opositores y activistas de derechos humanos como los venezolanos Edmundo González Urrutia y Leopoldo López, la Nobel de la Paz ucraniana Oleksandra Matviichuk, el nicaragüense Felix Maradiaga y los disidentes rusos Vladímir Kara-Murzá y Garry Kaspárov participan en la Conferencia de la Libertad de Berlín.

Santa Marta (Colombia).- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el canciller de Costa Rica, Arnoldo Tinoco, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, presentan una nueva iniciativa birregional de la Global Gateway para impulsar la integración energética de América Latina y el Caribe, en el marco de la Cumbre CELAC-UE que concluyó el domingo.

Asunción.- Tercera edición de la Cumbre Ministerial Latinoamericana sobre Gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que debatirá sobre ese proceso de gestión pública, la integridad y la lucha contra la corrupción.

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial.

Münster (Alemania).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita el Regimiento de Defensa Nacional 2 en la ciudad de Münster, en el oeste de Alemania.

Belém.- La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo, con la asistencia de representantes de unos 170 países.

Falmouth (EE.UU.).- Comienza a funcionar el hospital de campaña español en la ciudad de Falmouth, con ayuda sanitaria fundamental en una de las zonas más damnificadas por el paso del huracán Melissa en Jamaica. Por Orlando Barría

La Habana.- El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, valora en declaraciones en exclusiva a EFE los daños causados en el oriente de la isla por el devastador huracán Melissa, con más de 3,5 millones de afectados y cuantiosos daños materiales.

Roma.- La batalla final de Stranger Things enfrentará a Once y sus amigos contra Vecna y la oscuridad que amenaza Hawkins desde hace años, una aventura que pondrá fin a una década de trabajo para el reparto Y «un viaje maravilloso» que supone un adiós «abrumador pero hermoso» a una serie intergeneracional. Por Carlos Expósito

Lisboa.- Comienza la Web Summit de Lisboa, que este año cumple su décima edición como uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo con varias sesiones que contará con la presencia de la exnúmero 1 del tenis Maria Sharapova y la responsable de Asuntos Corporativos y de marca de IBM Sarah Meron.

París.- La Ópera de París estrena el 11 de noviembre ‘La valquiria’, segunda entrega de la tetralogía de ‘El Anillo del Nibelungo’ de Richard Wagner, que han reimaginado los españoles Calixto Bieito y Pablo Heras-Casado.

Ciudad de México.- La organización Reinserta, que trabaja con infancias que crecieron en entornos de violencia en México, presenta una guía de prevención del reclutamiento infantil, una problemática que se ha recrudecido en los últimos años pues tan solo en 2022 se documentó que 5 de cada 10 adolescentes fueron resultados por el crimen organizado.

La Chorrera (Panamá).- Panamá celebra este lunes con tradicionales desfiles folclóricos la conmemoración de los más de dos siglos del primer Grito de Independencia de Panamá de España, en 1821.

Miami – Las personas pueden entrenar su cerebro para que les guste el ejercicio e incrementar su tolerancia al someterse a estrés, como sumergir partes del cuerpo en hielo, revela un nuevo estudio del profesor Marcelo Bigliassi, de la Florida International University (FIU).

