Lunes, 12 de enero de 2026 (08.00 GMT)

6 minutos

Bangkok/Madrid, 12 ene (EFE).-

Redacción Internacional.- Las protestas contra el régimen islámico se recrudecen en Irán con más de medio millar de víctimas, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU, con el país aislado por el bloqueo de Internet y telefonía y crecientes amenazas de EE.UU de intervenir militarmente.

(vídeo)(foto)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa sobre diferentes temas de interés político.

(foto)(vídeo)

Ahmedabad (India).- El canciller de Alemania, Friederich Merz, inicia su primera visita oficial a la India, donde se reunirá con el primer ministro de este país asiático, Narendra Modi, en la ciudad de Ahmedabad.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Está previsto que se inicie este lunes en Panamá el juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia del país centroamericano, pospuesto en cinco ocasiones y con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados.

(foto)(vídeo)

Guayaquil.- La Armada ecuatoriana incorpora a su flota la lancha guardacostas ‘Isla Santa Rosa’, donada por Estados Unidos para perseguir ‘narcolanchas’ y combatir la pesca ilegal en el océano Pacífico.

(foto)(vídeo)

Rijkhoven (Bélgica).- Se celebra en el Castillo de Alden Biesen (Bélgica) una reunión informal de líderes europeos.

(vídeo)

Tegucigalpa.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) presentará el informe final sobre el caso de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016.

(foto)(vídeo)

Zagreb.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza una visita de trabajo a Croacia.

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- El Primer Juzgado de la Instrucción de la capital dominicana inicia el juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Los bloqueos de carreteras disminuyen en Bolivia tras un acuerdo entre la mayor central sindical del país y el Gobierno de Rodrigo Paz para elaborar un nuevo decreto que elimine la subvención a los combustibles y a su vez anule otras disposiciones que habían generado rechazo en esos sectores.

(foto)(vídeo)

Nairobi.- La violencia sexual relacionada con el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha escalado, pero la asistencia para las supervivientes ha disminuido «significativamente», en un contexto marcado por los recortes de la ayuda internacional, alertó este lunes Human Rights Watch (HRW).

(vídeo)

Lisboa.- Portugal elige el próximo domingo al sucesor del presidente Marcelo Rebelo de Sousa en las elecciones más abiertas de hace décadas, con las encuestas dando un empate técnico entre los candidatos favoritos entre los que figuran el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- Continúa el juicio a los tres ciudadanos australianos en Bali acusados de participar en un tiroteo que dejó un fallecido y un herido grave en la localidad indonesia el pasado 14 de junio.

(foto)(vídeo)

Ramala.- El Ministerio de Agricultura palestino anuncia los resultados de la campaña de recolección de aceitunas 2025 y presenta un informe sobre ataques israelíes al sector agrícola el año pasado.

(vídeo)

Miami (EE.UU.).- La comunidad haitiana en Miami recuerda el 16 aniversario del terremoto que devastó Haití en 2010 causando más de 300.000 muertos, una tragedia que llevó a Estados Unidos a conceder el Estatus de Protección Temporal (TPS) a sus ciudadanos, beneficio que el presidente Donald Trump ha ordenado eliminar a partir del 3 de febrero, dejando a más de 500.000 haitianos expuestos a la deportación.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EEUU).- ‘One Battle After Another’ hizo honor a su nombre y conquistó una noche pronosticada para su victoria en los Globos de Oro, al alzarse con cuatro premios en las categorías de cine en comedia o musical en una gala que por segundo año consecutivo mostró su admiración al cine brasileño gracias al «El agente secreto».

(foto)(vídeo)

Boulogne-Billancourt (Francia).- Visita al ambicioso proyecto urbanístico en el suroeste de París que transformó a las antiguas fábricas Renault en un distrito artístico de vanguardia. Encabeza el plan los arquitectos españoles Carme Pigem y Ramon Vilalta, del prestigioso gabinete RCR Arquitectes

(foto)(vídeo)

Hanói.- La ciudad de Hanói se prepara para la celebración del decimocuarto Congreso Nacional del Partido Comunista del país.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha emitido este lunes una alerta temprana por clima extremo en todo el país por la llegada de fuertes lluvias y posible oleaje alto en varias áreas costeras.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.