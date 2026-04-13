Lunes, 13 de abril de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 13 abr (EFE).-

Budapest.- El ganador de las elecciones legislativas en Hungría, el conservador Péter Magyar, explica hoy a la prensa internacional sus planes para su futuro gobierno, tras 16 años de mandato del ultranacionalista Viktor Orbán.

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Teherán/Washington/Jerusalén/Cairo – El futuro del alto el fuego en Oriente Medio quedó en suspenso tras el fracaso de las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad y la advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní de que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz constituye una violación del cese de hostilidades, en respuesta al anuncio del Centcom de bloquear el tráfico marítimo en puertos iraníes.

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Pekín.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este lunes en el inicio de su cuarta visita oficial a China una mayor implicación de este país para poner fin a conflictos como los de Ucrania, Irán o Gaza, y consideró que el amplio déficit comercial de España con el gigante asiático «resulta insostenible para nuestras sociedades en el medio y largo plazo».

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Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este lunes la cátedra honoraria de la Universidad de la Academia China de Ciencias con una apelación a seguir aumentando la colaboración en el ámbito científico entre España y el país asiático

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Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este lunes en Pekín la sede de la tecnológica Xiaomi y resaltó el ecosistema industrial y logístico competitivo que asegura que ofrece España para nuevos proyectos de cooperación tecnológica al más alto nivel con empresas chinas.

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Lima.- La derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, según el conteo rápido de las actas electorales ofrecido por la empresa privada Datum Internacional que tienen un margen de error del 1 por ciento.

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Washington.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa en un foro en el Brookings Institution de Washington en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Grupo del Banco Mundial.

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Leópolis.- Tras el fin de la tregua de Pascua, veteranos heridos y cientos de civiles buscan alivio de la guerra en Leópolis celebrando una de las más antiguas tradiciones ucranianas, los Haivki, corros de baile para dar la bienvenida a la primavera.

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Seúl.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, sostendrá una cumbre con el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, en medio de las crecientes exportaciones de defensa de Seúl al país europeo.

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Argel.- El Papa inicia este lunes su viaje apostólico a África en Argel, donde visitará el Monumento de los Mártires (Maqam Echahid), mantendrá un encuentro de cortesía con el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en el Palacio Presidencial y dará un discurso a las autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Centro de Conferencias Djamaa el Djazair.

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Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe a su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto.

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Londres.- Una delegación del máximo nivel del Consell de Mallorca acude a Londres para recoger en mano la Carta Portolana, mapa de navegación diseñado por el mallorquín Pere Rosselló en 1447, documento que adqurió en subasta el Consell el pasado diciembre.

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Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su colega sudafricano Ronald Ozzy Lamola comparecen en una rueda de prensa y participan más tarde en la comisión binacional Alemania-Sudáfrica.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Tegucigalpa.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presenta el informe titulado «Caminando nuestra justicia», un documento que sistematiza la situación de vulnerabilidad, las agresiones y los mecanismos de resistencia de las mujeres que ejercen la defensa de los derechos fundamentales en el país centroamericano.

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Nueva York (EE.UU.).- Ismael «El Mayo» Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa mexicano, escucha hoy la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan, tras su declaración de culpabilidad que se formalizó el pasado agosto. Los delitos de los que se inculpó suelen llevar acarreada la cadena perpetua.

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Brasilia.- Representantes de la Cancillería brasileña ofrecen una sesión informativa sobre el viaje del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a España, Alemania y Portugal, previsto para finales de abril.

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Argel.- El papa llega a Argelia para su cuarto viaje internacional y visita al Monumento de los Mártires (Maqam Echahid). se reunirá con el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, en el Palacio Presidencial y dará su primer discurso a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro de Conferencias “Djamaa el Djazair”.

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Argel.- El papa visita la Gran Mezquita de Argel y posteriormente el centro de acogida de las Hermanas Agustinas Misioneras en Bab El Oued y se reunirá con la comunidad católica en la Basílica de Nuestra Señora de África.

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Luque (Paraguay).- La Conmebol inaugura el seminario del fútbol sudamericano con la presencia de estrellas como el exfutbolista brasileño Mauro Silva o el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso.

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cdp/EFE

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