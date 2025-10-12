Lunes, 13 de octubre de 2025

ISRAEL PALESTINA

Sharm el Sheij (Egipto) – Con la presencia de una veintena de líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij sirve de escenario de la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

– Trump visitará previamente Israel, donde pronunciará un discurso en el Parlamento y se reunirá con los familiares de los rehenes de la Franja de Gaza, cuyo canje con los presioneros palestinos está previsto que tenga lugar a primera hora de la mañana.

UCRANIA GUERRA

Leópolis – El sistema energético de Ucrania resiste el ataque masivo ruso pero la escalada de los cortes de energía genera preocupación generalizada sobre el grado de protección de la red eléctrica del país.

NOBEL ECONOMÍA

Estocolmo – La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Economía.

AEEUU ESPACIO

Austin (eeuu) – SpaceX tiene previsto lanzar este lunes desde Starbase, Texas, la undécima prueba del Starship, su cohete más poderoso, con el objetivo de validar las maniobras de reentrada y aterrizaje controlado tanto del propulsor como de la nave.

CHINA MUJERES

Pekín – El presidente chino, Xi Jinping, inaugura en Pekín la Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer, una iniciativa conjunta con Naciones Unidas en la que se espera seguir avanzando hacia la igualdad de género global cuando se cumplen tres décadas de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer.

EEUU ESPAÑA

Miami (EEUU) – El Centro Cultural Español cumple 30 años en Miami, la ciudad con el mayor porcentaje de hispanohablantes de Estados Unidos, donde afronta el creciente reto de promover la lengua y la cultura españolas, explica su directora, Mayte de la Torre, en entrevista con EFE. (Texto) (Foto)

Europa

09:00h.- Berlín.- CUMBRE SALUD.- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Región de Europa, Hans Kluge, prevé intervenir en un panel de la «Cumbre de la Salud» sobre los sistemas de salud de la próxima generación. (Texto)

09:00h.- Ginebra.- SALUD ANTIBIÓTICOS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica sus últimas cifras sobre la resistencia de las bacterias a los antibióticos en el mundo, un creciente problema que la agencia considera uno de los grandes riesgos sanitarios para el futuro. (Texto)

115:30h.- Londres.- R.UNIDO PARLAMENTO.- La Cámara de los Comunes (baja) británica reanuda su actividad tras un receso de cuatro semanas por la celebración de los congresos anuales de los principales partidos políticos. (Texto)

16:00h.- Londres.- R.UNIDO SNP.- El líder del Partido Nacional Escocés (SNP) y ministro principal de Escocia, John Swinney, presenta ante el congreso anual de la formación en Aberdeen (noreste) su plan para relanzar la causa de la independencia. (Texto)

París.- FRANCIA SARKOZY.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy está citado por la Fiscalía para que se le comunique su fecha de entrada en prisión. (Texto)

América

Buenos Aires.- ARGENTINA LIBROS.- La Fundación El Libro lanza la quincuagésima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Texto)

Río de Janeiro.- IBEROAMÉRICA LECTURA.- IX Encuentro Iberoamericano de Redplanes, evento que reunirá a delegaciones de los ministerios de Cultura y Educación de 21 países iberoamericanos para abordar los retos de las políticas de lectura, escritura y oralidad en la región. (Texto)

Asia

Islamabad.- PAKISTÁN AFGANISTÁN.- La zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán vive una nueva jornada de tensiones tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de ambos vecinos que han dejado decenas de muertos. (Texto)

