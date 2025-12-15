Lunes, 15 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 15 dic (EFE).-

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibe este lunes en el Palacio de la Moneda al ultraderechista José Antonio Kast, vencedor de las elecciones presidenciales para comenzar a preparar una «transición ordenada» y el cambio de mando, previsto para el próximo 11 de marzo.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- Seguimiento y reacciones tras conocerse la victoria en segunda vuelta del ultraderechista José Antonio Kast, quien ganó los comicios con el 58,1 % de los votos frente a la izquierdista Jennette Jara, con el 41,8 %.

(foto)(vídeo)

Sídney.- La playa de Bondi, uno de los iconos turísticos de Australia, amaneció casi vacía y en silencio este lunes tras el atentado contra un acto festivo de la comunidad judía que deja al menos 16 fallecidos, el tiroteo más grave en el país austral de las pasadas tres décadas.

(foto)(vídeo)

Sídney.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que su Gobierno considera «endurecer» las leyes de posesión de armas tras el atentado.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) celebran una reunión en Bruselas en la que tienen previsto acordar más sanciones contra buques que ayudan a Rusia a esquivar las restricciones a su petróleo, y abordar las garantías de seguridad para apuntalar el futuro de Ucrania mientras continúan los contactos para la paz.

(foto)(vídeo)(directo)

Bruselas.- Consejo de Ministros de la UE de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, en el que se abordará el futuro marco financiero plurianual que ofrecerá un marco para las inversiones en redes transeuropeas de transporte y de energía, incluyendo movilidad militar y renovables.

(foto)(vídeo)(directo)

Praga.- Nombramiento del nuevo Gobierno de coalición de populistas y eurocríticos de la República Checa, que este día asume funciones y releva al Ejecutivo de centro derecha del conservador Petr Fiala.

(foto)(vídeo)

Hong Kong.- El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Representantes de la industria del automóvil ofrecen una conferencia de prensa previa a que la Comisión Europea informe sobre su política sobre los coches de combustión.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Berlín acoge el 8º Foro Económico Germano-Ucraniano, en el que intervendrán el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller de Alemania, Friedrich Merz recibe al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., un encuentro al que precedió el domingo unas conversaciones del jefe de Estado de Ucraniano con los emisarios del presidente Donald Trump en la capital alemana y al que se sumarán por la tarde «numerosos» líderes europeos, así como los responsables de las instituciones comunitarias y de la OTAN.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano inaugura los tradicionales pesebre e iluminación del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(vídeo)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(vídeo)

Tokio.- El hijo pequeño de la nobel de la paz birmana Aung San Suu Kyi urgió este lunes a oponerse a la «farsa electoral» de la junta militar en Birmania, que tiene previstas elecciones en fases a partir del 28 de diciembre, y alertó sobre la salud de su madre, en prisión desde el golpe castrense de 2021.

(foto)(vídeo)

Cancún (México).- A dos años de su inauguración, el Tren Maya, el megaproyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), sigue inmerso en una compleja red de litigios legales y sin alcanzar el impacto turístico con el que se justificó su construcción.

(foto)(vídeo)

Safi (Marruecos).- Las autoridades marroquíes buscan desaparecidos tras las devastadoras inundaciones que este domingo dejaron 21 muertos y 31 heridos en la provincia de Safi, en la zona atlántica de Marruecos, a causa de las lluvias torrenciales excepcionales que azotaron la zona.

(vídeo)

Nueva Delhi.- La persistente niebla tóxica provocada por la grave contaminación del aire en Nueva Delhi obligó este lunes al Tribunal Supremo de la India a recomendar la celebración de audiencias en formato híbrido, mientras el deterioro de la visibilidad interrumpió el tráfico aéreo y ferroviario en la capital.

(foto)(vídeo)

Teherán.- Nima, un ingeniero informático de 41 años, es uno de los jóvenes iraníes que dice vivir en una “preocupación constante”, y asegura: “Siento que cada día me hundo más” por la continua subida de precios de bienes básicos ante la depreciación de la moneda nacional, que tiene un efecto directo sobre la inflación.

(foto)(vídeo)

San Juan.- El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, es recordado con una misa tras su fallecimiento a sus 99 años el pasado 6 de diciembre.

(foto)(vídeo)

París.- Las grandes obras de arte gráfico del Centro Pompidou, cerrado por reformas al menos hasta 2030, reclaman su protagonismo en París, en una nueva exposición en el Grand Palais.

(foto)(vídeo)

París.- El cineasta Wes Anderson recrea en la galería Gagosian de París el estudio del artista Joseph Cornell.

(foto)(vídeo)

París.- Los trabajadores del Museo del Louvre están convocados a una huelga indefinida desde este lunes en protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos, en un contexto de una fuerte controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre y que aun no ha sido recuperadas.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El jugador argentino Lionel Messi visita la india en una gira de tres días que incluirá partidos de exhibición y encuentros con aficionados en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, así como una reunión prevista con el primer ministro indio, Narendra Modi.

(foto)(vídeo)

Calcuta (India).- Imágenes de la colosal estatua del argentino Lionel Messi en Calcuta.

(foto)(vídeo)

