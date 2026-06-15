Lunes, 15 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 15 jun(EFE).-

Évian (Francia).- Los líderes del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) se dan cita desde este lunes en la localidad francesa de Évian, cerca de la frontera con Suiza, con una agenda centrada en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania, así como en los desequilibrios económicos globales, y a la que sumarán como invitados Brasil, India, Corea del Sur, Egipto y Kenia, así como los mandatarios ucraniano, emiratí y catarí.

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Washington/Teherán- Estados Unidos e Irán se preparan para firmar esta semana el acuerdo de paz alcanzado con la mediación de Pakistán que permitirá el desbloqueo del estrecho de Ormuz, aunque persisten dudas sobre el tema nuclear y los fondos iraníes congelados.

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Luxemburgo.- Los Ministros de Exteriores de la UE abordan en una reunión el posible veto de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes ilegales, así como el apoyo a Ucrania el mismo día en que se espera abrir la negociación de los primeros capítulos para su adhesión.

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Asia (varios países).- Los principales mercados bursátiles de Asia iniciaron este lunes la jornada con subidas generalizadas -algunas por encima del 5 %- gracias al optimismo de los inversores a raíz del anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

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Kiev.- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, comparó este lunes a Rusia con el grupo fundamentalista islámico ISIS, conocido entre otras cosas por la destrucción de patrimonio que consideraba herético, por un ataque lanzado por las fuerzas del Kremlin esta madrugada que según las autoridades de Kiev provocó un incendio en la catedral de la Dormición del monasterio de las Cuevas de Kiev.

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Miami (EE.UU.).- La Asociación de Abogados Cubanoestadounidenses (CABA, en inglés) y líderes del exilio en Estados Unidos, como Rosa María Payá, anuncian una campaña para reclutar especialistas legales en la isla y la diáspora para construir las «bases legales de una futura Cuba democrática», ante su expectativa de que «caiga el régimen».

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Londres.- Los médicos residentes en Inglaterra secundan una huelga en demanda de mejoras salariales.

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Caracas.- Los diputados opositores venezolanos del grupo Libertad convocan una conferencia de prensa sobre la crisis eléctrica en el país.

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Bratislava.- El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Eslovaquia para impulsar las relaciones bilaterales hasta un nivel estratégico.

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Santo Domingo.- Un tribunal de la República Dominicana decide si envía a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de 2025, causando 236 muertos y más de 100 heridos.

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París.- Las grandes energéticas han visto multiplicarse sus beneficios desde el inicio de la guerra de Irán, en contraste con el recorte de los países en ayuda al desarrollo, indicó este lunes Oxfam Intermón, en vísperas del inicio de la cumbre del G7 en Évian.

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París.- París acoge a partir de este lunes la convención de tecnología militar ‘Eurosatory’, conocida como ‘salón mundial de la defensa y la seguridad’, que cada dos años reúne a los principales actores del desarrollo

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Ciudad de Panamá.- Las centenarias esclusas de Gatún del Canal de Panamá son sometidas a obras de reacondicionamiento y mantenimiento preventivo en su cámara seca, una estructura de más de 33 metros de ancho y 320 metros de largo que pueden albergar unos 101.000 metros cúbicos de agua.

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Quito.- La comunidad indígena de Sarayaku habla en una rueda de prensa sobre la próxima audiencia que tendrá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que se cumpla en todos los extremos la histórica sentencia que reconoció el derecho de la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios frente a proyectos de inversión y extractivos en sus territorios.

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Nom Pen.- Rong Chhun, asesor del Partido Poder Nacional de Camboya, ha acudido este lunes a un tribunal en Nom Pen para declarar tras ser acusado de «incitación a causar graves disturbios» y «reincidencia en delitos menores».

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Seúl.- La oficina de Correos de Corea pondrá a la venta a partir de este 16 de junio 10 diferentes tipos de sellos postales conmemorativos de la banda de k-pop BLACKPINK.

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cdp/aca/EFE

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