Lunes, 15 de septiembe de 2025 (07.30.00 GMT)

6 minutos

Madrid/Bangkok, 15 sep (EFE).-

Jerusalén.- Una delegación de 250 legisladores estatales de EE.UU. visita Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, les recibe en el Ministerio de Exteriores israelí y luego visitarán la Knéset (Parlamento).(foto)(vídeo)

Ginebra.- La relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, la relatora sobre la libertad de expresión, Irene Khan, y el relator sobre la promoción de la democracía, George Katrougalos, ofrecen una rueda de prensa sobre la situación en Gaza.

(foto)(video)

Waterloo (Bélgica).- Rueda de prensa de la portavoz del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, en Waterloo.

(foto)(video)

Figueira da Foz (Portugal). Más de 200.000 hectáreas de Portugal continental, el 2,25 % de su superficie, pertenecen a las dos grandes celulosas del país, Altri y The Navigator Company, que se encargan de la gestión forestal y el combate a los incendios en esta área donde predomina el eucalipto, a través de una empresa conjunta.

(foto)(video)

Somabay (Egipto).- En los últimos años, Egipto está mirando más allá de las pirámides y sus cruceros por el río Nilo para su vital sector turístico. Con inversiones multimillonarias procedentes del golfo Pérsico, el país busca redibujar su mapa y atraer viajeros en sus proyectos de lujo en sus dos costas, el mar Rojo y el Mediterráneo.(foto)(vídeo)

Berlín.- Se celebra un encuentro de los partidos políticos con representación en el Bundestag. (foto)(vídeo)

Windsor (R.Unido).- Los carruajes y caballos de Windsor se preparan para la procesión de carruajes ante la próxima visita de estado del presidente estadounidense, Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Munich (Alemania).- Se celebra la reapertura de la Sinagoga de Reichenbach.

(foto)(vídeo)

Beirut.- El miniistro de interior libanés, Ahmed Hajjar, da una rueda de prensa.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- Miembros de algunas organizaciones de sociedad civil se movilizan este lunes por las principales calles de San Salvador para protestar contra medidas del Gobierno del presidente Nayib Bukele y para solicitar la liberación de defensores de derechos humanos.

(foto)(video)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra en el Zócalo de la Ciudad de México su primer Grito de Independencia en medio de la aprobación de más del 70 % de la población y con la promesa de hacer una ceremonia austera.

(foto)(video)

Tegucigalpa.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabezará los actos conmemorativos a los 204 años de la independencia del país centroamericano de la Corona española.

(foto)(video)

Caracas.- Venezuela entra en la segunda semana de su más reciente plan de defensa, tras advertir a los Gobiernos vecinos de Trinidad y Tobago y Guyana con una «respuesta» en «legítima defensa» si Estados Unidos usa a estos aliados para atacar el territorio venezolano.(foto)(vídeo)

Caracas.- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos inicia su segunda ‘Ruta global por la justicia’ con una concentración en la Embajada de España en Caracas para solicitar «acciones diplomáticas concretas» por la libertad de todos los presos políticos y los excarcelados con medidas restrictivas.(foto)(vídeo)

La Habana.- La ONG Prisoners Defenders, referente del registro de presos por motivos políticos en Cuba, presenta de forma virtual un informe sobre «el negocio penitenciario» en la isla.(vídeo)

Tegucigalpa.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabezará los actos conmemorativos a los 204 años de la independencia del país centroamericano de la Corona española.(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra en el Zócalo de la Ciudad de México su primer Grito de Independencia, en medio de la aprobación de más del 70 % de la población y con la promesa de hacer una ceremonia austera.(foto)(vídeo)

Pekín.- La producción industrial en China creció un 5,2 % interanual en agosto, encadenando así un tercer mes consecutivo de ralentización, según datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.(vídeo)

Katmandú.- El Gobierno interino de Nepal ha comenzado a reanudar servicios esenciales este lunes, en un intento de recuperar la normalidad tras el estallido social de la semana pasada, con oficinas gubernamentales improvisadas en carpas, ministerios desplazados y tribunales trabajando en edificios quemados, mientras la primera ministra interina, Sushila Karki, asume el liderazgo del país.(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El alcalde de Miami, Francis Suárez, promueve con empresarios internacionales, incluyendo latinos, el Programa de Inmigrantes Inversionistas EB-5, que da permisos de residencia a quienes inviertan cerca de 1 millón de dólares, con lo que busca atraer negocios extranjeros pese a la restrictiva política migratoria federal.

(foto)(video)

Nueva York (EE.UU.).- La comunidad mexicana de Nueva York celebra el Día de la Independencia con un evento cultural -conocido popularmente como «El Grito»- que incluye música y gastronomía desde Sunset Park, en Brooklyn.

(foto)(video)

Nueva York (EE.UU.).- Protesta del grupo animalista PETA contra el uso de cuero en la industria textil, en el marco de la Fashion Week que se celebra en Nueva York.

(foto)(video)

Londres.- La Tate Modern de Londres presenta la exposición ‘Teatro Picasso’, que estará disponible hasta el 12 de abril de 2026 y explorará más de 50 obras del pintor malagueño Pablo Picasso con un enfoque teatral.

(foto)(video)

Praga.- Se preparan las joyas de la corona para una exposición en el castillo de Praga.

(foto)(vídeo)

Túnez.- Empieza el curso escolar en Túnez.

(foto)(vídeo)

aca-cdp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.