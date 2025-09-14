Lunes, 15 de septiembre de 2025

4 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, prosigue su visita en Israel mientras continúa la matanza diaria de palestinos en la franja de Gaza, donde el Ejército israelí no descansa en sus bombardeos para tomar la capital del enclave, cuyos habitantes huyen hacia el sur en busca de refugio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Catar acoge una cumbre de emergencia de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación islámica (OCI) para coordinar una respuesta al reciente ataque israelí contra el grupo islamista palestino Hamás en Doha.

(Texto)

– Hace cinco años la integración de Israel en Oriente Medio dio un salto con la normalización de sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Pero la guerra en Gaza ha puesto fin a aquellas esperanzas.

(Texto)

-La relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ofrece en Ginebra una rueda de prensa sobre la situación en la franja de Gaza.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Con el epicentro de los combates en Donetsk, en el este de Ucrania, Rusia continúa tratando de avanzar en las regiones de este país que no considera formalmente como territorio propio.

(Texto)

TURQUIA OPOSICIÓN

Ankara – El socialdemócrata CHP, principal partido de la oposición en Turquía, celebra una marcha de protesta en contra del encarcelamiento de varios de sus alcaldes y del juicio que se sigue en contra de la formación política.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TRIBUNAL KOSOVO

La Haya – La defensa del expresidente kosovar Hashim Thaçi comienza a presentar su caso ante el Tribunal Especial para Kosovo, que le acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por la guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en 1998-99.

(Texto)

EEUU HISPANOS

Los Ángeles – Estados Unidos inicia las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, marcadas este 2025 por las redadas migratorias, que han golpeado sobremanera a la comunidad latina y dejan la sensación de que ya no es considerada como una parte vital del país.

(Texto)

Agenda Informativa

——————————-

Europa

11:00h.- Ginebra.- BOMBAS RACIMO.- Presentación del informe anual sobre la producción y uso de las bombas de racimo, un tipo de armamento prohibido por un tratado internacional, pero que se ha seguido utilizando en países en conflicto. (Texto)

12:00h.- París.- OCDE G20.- La OCDE publica las cifras del crecimiento en los países del G20.

12:30h.- Viena.- OIEA EEUU.- El Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, visita Viena para asistir a la 69ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El féretro de la duquesa de Kent es trasladado en coche fúnebre a la Catedral de Westminster en Londres, donde se celebrará el Rito de Recepción y las Vísperas, antes de la Misa de Réquiem el martes. (Texto)

Copenhague.- UE SANIDAD.- Consejo informal de ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE).

América

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos inicia su segunda ‘Ruta global por la justicia’ con una concentración en la Embajada de España en Caracas para solicitar «acciones diplomáticas concretas» por la libertad de todos los presos políticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- B.B.KING CENTENARIO.- El día 16 de septiembre se cumple el centenario del nacimiento de Riley Ben King, más conocido como B.B. King, uno de los grandes nombres del blues. (Texto))

África

Somabay.- EGIPTO TURISMO.- Egipto mira más allá de las pirámides y sus cruceros por el río Nilo para su vital sector turístico. Con inversiones multimillonarias procedentes del golfo Pérsico, el país busca atraer viajeros con proyectos de lujo en sus dos costas, el mar Rojo y el Mediterráneo. Por Isaac J. Martín (Texto) /Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245