Lunes, 16 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

7 minutos

Bangkok/Madrid, 16 feb (EFE).-

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) retomarán este lunes sus conversaciones para reforzar el papel internacional el euro como forma de garantizar la «soberanía monetaria» de la divisa común y al mismo tiempo competir la hegemonía global del dólar en un momento de dudas sobre el billete verde como activo seguro.

Budapest.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, viaja hoy a Budapest donde se reunirá con la cúpula del Gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, uno de los más importantes aliado de Donald Trump en la UE, con el que abordará asuntos de seguridad regional, así como las relaciones comerciales y energéticas bilaterales.

Moscú.- Se cumplen dos años de la muerte en una prisión ártica del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, entre denuncias europeas de que fue envenenado con la toxina de una rana sudamericana.

Arraba (Israel).- Mientras las muertes por la violencia criminal en las comunidades árabes de Israel se disparan, sus habitantes denuncian la inacción policial y viven su duelo aferrándose a la rutina diaria, marcada por el miedo constante a ser víctimas de las bandas que azotan el norte y el sur del país.

Beirut.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de visita oficial en el Líbano, donde se reúne con su homólogo, general Joseph Aoun, el primer ministro, Nawaf Salam, y visita una fragata alemana en el puerto de Beirut.

Nueva Delhi.- La cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) comienza este lunes en Nueva Delhi, con el foco puesto en la democratización de la tecnología en el primer encuentro de este tipo en un país del Sur Global, el cual contará con la participación de 20 líderes globales, como el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Daca.- Bangladés se alista para la toma de posición, este martes, del nuevo Gobierno del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), encabezado por su líder Tarique Rahman.

Ciudad de México.- Una delegación de 231 empresarios canadienses visitan México donde se reunirán con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y autoridades de economía en el contexto de la revisión del T-MEC y los rumores de dejar fuera a Canadá del tratado.

Bogotá.- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presenta sus avances en la investigación y el proceso de identificación de los restos que podrían corresponder al sacerdote y exguerrillero Camilo Torres Restrepo, muerto en combate en 1966.

Tokio.- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció un 1,1 % interanual en 2025 impulsado por la recuperación del consumo tras años de caída o flacidez, anunció este lunes el Gobierno.

Bogotá.- El exsenador colombiano Roy Barreras, una figura que ha transitado por todo el espectro político en los últimos 20 años, asegura en una entrevista con EFE que será una opción moderada y de centro en las próximas elecciones presidenciales para derrotar a los extremos que representan los candidatos que lideran las encuestas de intención de voto.

Berlín.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale.

Berlín.- Amy Adams protagoniza ‘At the Sea’, la película dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó que se presenta este lunes en la competición de la Berlinale, al igual que ‘We Are All Strangers’, de Anthony Chen, y ‘Nina Roza’, de Geneviève Dulude-de Celles, mientras que Isabelle Huppert llega, fuera de competición, con ‘The Blood Countess’.

Berlín.- Conferencia de prensa del equipo de la película “Die Blütgräfin».

Berlín.- Entrevista para con el director y actores de la serie española Ravalear.

Roma.- San Marino, un diminuto estado independiente enclavado en el norte italiano, se ha convertido en un ‘trampolín’ a Eurovisión para artistas de medio mundo, también para muchos españoles en el año de la retirada por la presencia de Israel.

Miami (EE.UU.).- A sus 71 años, Dennis Quaid sigue mostrando su versatilidad en Hollywood y regresa como Arthur Millard, el padre abusivo de la saga ‘I Can Only Imagine’, al que definió en entrevista con EFE como uno de los «más difíciles» y «significativos» de su carrera.

Río de Janeiro (Brasil).- Las ‘escolas de samba’ de Río de Janeiro celebran la primera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

Pekín.- Chinos de diversas partes del mundo han vuelto a sus lugares de origen para disfrutar en familia de la llega del Año Nuevo lunar.

Asia (varias ciudades).- Diversas ciudades asiáticas se unen a los festejos por la próxima llegada del Año Nuevo lunar.

Nueva York (EE.UU.).- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presenta su nueva colección en la última jornada de la Semana de la Moda de Nueva York.

Barranquilla (Colombia).- El Carnaval de Barranquilla celebra la Gran Parada de Comparsas, última de esta fiesta declarada por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

La Paz.- El Jisk’a Anata se celebra este lunes con ritmos autóctonos de las áreas rurales andinas de Bolivia y bailes folclóricos contemporáneos populares que se exhiben en la fiesta pequeña del carnaval en el país andino que recorrerá las principales calles de La Paz.

Mainz (Alemania).- Se celebra la tradicional Monday Rose Parade en la ciudad alemana de Mainz.

Banda Aceh (Indonesia).- El Meugang es una tradición de la provincia indonesia de Aceh que da la bienvenida a las principales festividades del calendario islámico como el Ramadán, el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha.

Montevideo.- Ganador de la primera etapa del ALAS Pro Tour, el uruguayo Martín Ottado afronta un año clave en su carrera, donde busca sellar su boleto a los próximos Juegos Panamericanos y sueña con convertirse allí en el primer surfista de su país en disputar unos Juegos Olímpicos.

