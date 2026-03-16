Lunes, 16 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 16 mar (EFE).-

Teherán/Jerusalén/Beirut/Washington – La tensión diplomática por la guerra contra Irán aumenta, tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países occidentales para que colaboren en la seguridad del estrecho de Ormuz.

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Bruselas.- En Bruselas, los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen este lunes en un consejo en Bruselas marcado por la guerra en el golfo Pérsico y la escaldada de precios del petróleo y del gas.

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Ginebra.- La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, da una rueda de prensa en Ginebra tras participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del actual conflicto.

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Bruselas.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo en Bruselas cómo sacar adelante el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que veta Hungría, así como la guerra en Irán y su impacto para la seguridad comunitaria.

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Leópolis (Ucrania).- Mientras los ucranianos conmemoran a las víctimas de los ataques rusos más mortíferos contra Mariúpol, en el cuarto aniversario de la destrucción de su Teatro Dramático, en el que se encontraban cientos de civiles, el número de víctimas del brutal asedio de Rusia sigue sin conocerse debido a la ocupación en curso y a la destrucción de pruebas.

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Jerusalén.- La ofensiva de Israel contra Irán está teniendo un impacto creciente en la economía israelí, con un coste de decenas de miles de millones de séqueles, que supone cerca del 2 % del producto interior bruto (PIB) y está contribuyendo a elevar la deuda pública del país, una factura que se incrementa con cada día del conflicto.

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Ciudad de México.- El secretario de Economía de México viaja a Estados Unidos para el arranque de la primera ronda de negociación bilateral que inicia esta semana en Washington y donde la parte mexicana buscará terminar con los aranceles impuestos al acero, aluminio y los vehículos.

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La Habana.- El Gobierno cubano está preparando una serie de reformas de corte económico para tratar de reactivar su economía, sumida en una grave crisis estructural, anuncios que podrían ayudar a lubricar las conversaciones que La Habana ha iniciado con Washington.

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La Habana.- Los estudiantes críticos convocan un «debate público» en la escalinata de la Universidad de La Habana que la semana previa acogió la primera sentada de protesta en décadas.

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Guayaquil.- Comienza en Ecuador el nuevo toque de queda nocturno decretado por 15 días por el presidente Daniel Noboa, que lo ha denominado como una «nueva fase» de la «guerra» que desde hace dos años mantiene contra el crimen organizado, causante de una ola de violencia sin precedentes en el país.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en Brasilia, donde firmarán al menos cinco acuerdos bilaterales en distintas áreas.

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París.- El Tribunal de Apelación de París inicia el juicio al expresidente francés Nicolas Sarkozy y otros nueve condenados en primera instancia por la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Está previsto que termine el 3 de junio de 2026.

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Ciudad de Panamá.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, mantendrá este lunes una jornada oficial en Panamá, en la que se reunirá con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, y visitará el icónico Canal de Panamá.

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Lima.- La misión de observación electoral en Perú realiza su primera rueda de prensa, a menos de un mes de la celebración de los comicios generales, donde hay 36 candidatos presidenciales en contienda.

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Rangún (Birmania).- La junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar) comienza a instalar un nuevo Parlamento, con la conformación de la Cámara Baja, y elegirá en los próximos 15 días al nuevo presidente después de unas elecciones generales calificadas como fraudulentas por la oposición democrática y Naciones Unidas.

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Seúl.- Manifestantes se han reunido este lunes frente a la Embajada de Estados Unidos en Seúl para protestar contra la petición de Donald Trump a varios países de enviar barcos al estrecho de Ormuz.

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Pekín.- La producción industrial en China aumentó un 6,3 % interanual en el primer bimestre de 2026, 1,1 puntos más que en la última lectura, la de diciembre del año pasado, según datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en febrero de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- El aumento del precio del combustible como consecuencia del conflicto en Oriente Medio ha empujado al Gobierno filipino ha aprobar un subsidio de 73 euros para los conductores de motocicletas con sidecar, un transporte público de bajo costo muy extendido en Filipinas.

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Katmandú.- Nepal está sufriendo interrupciones en su suministro de gas licuado de petróleo (GLP) como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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Santo Domingo.- Un tribunal de la capital dominicana retoma la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril pasado causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

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Viena.- La Oficina de Naciones Unidas contras la Droga y el Delito (ONUDD) organiza en Viena la denominada «Cumbre del fraude 2026», que reúne representantes de gobiernos, de la judicatura, grandes empresas digitales, fuerzas de seguridad y entidades financieras, como el Banco Santander, para analizar como frenar el avance del fraude y otros delitos por el planeta.

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Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibe a su homólogo letón, Andris Spruds.

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Londres.- El líder del Sinn Fein norirlandés, Gerry Adams, comparece en el juicio donde se dirime su responsabilidad como presunto dirigente del IRA en tres atentados que tuvieron lugar en Londres.

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Berlín.- El canciler alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro neerlandés Rob Jetten y ambos comparecen en una rueda de prensa conjunta.

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Miami (EE.UU.).- Miami aparece en dos nuevos índices como la ciudad con los peores conductores de Estados Unidos y la segunda con más congestiones viales, solo detrás de Los Ángeles, por lo que organizaciones locales impulsan alternativas como más infraestructura ciclista y transporte público.

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Asunción.- La directora regional para las Américas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, en inglés), Loyce Pace, llamó a idear programas de apoyo para las mujeres que lideran sus comunidades.

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Changuinola (Panamá).- La transnacional Chiquita produce ahora pequeñas cantidades de banano en Panamá con el fin de probar el comportamiento de la fruta y sus plantas empacadoras en el marco del proceso de reactivación de su operación en el país centroamericano.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La comedia dramática ‘Una batalla tras otra’ fue la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar, que finalmente reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La 98 edición de los premios Óscar recobró este domingo el pulso político, con varias proclamas exigiendo el fin de la guerra, además de homenajes que recordaron a estrellas fallecidas como Rob Reiner o el icónico Robert Redford.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El actor español Javier Bardem aprovechó su paso por la alfombra roja de los Premios Óscar para afirmar que la guerra en Irán es “ilegal” y pedir que se hable “de las cosas que importan”, en alusión a la situación en Gaza, al tiempo que expresó su apoyo al lema “Free Palestine”.

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Los Ángeles.- Tonos rojos y dorados, escotes palabra de honor, pedrería, joyas recargadas y peinados recogidos, junto a otros elementos tomados del imaginario clásico de Hollywood, han sido los protagonistas indiscutibles de la alfombra roja de la 98 edición de los Óscar.

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Los Ángeles.- El director español Oliver Laxe ha asegurado que le han parecido “muy justos” los Óscar otorgados esta madrugada en Los Ángeles, en los que el premio a la Mejor Película Internacional, al que aspiraba su cinta ‘Sirat’, fue para ‘Sentimental Value’ (‘Valor sentimental’) del noruego Joachim Trier.

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São Paulo, (EFE).- Decenas de espectadores siguieron desde una sala de cine en São Paulo la 98ª edición de los Premios Óscar con la expectativa de que la película El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, obtuviera alguno de los galardones a los que estaba nominada, aunque finalmente el filme no consiguió premios en ninguna de sus cuatro categorías.

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Lyon (Francia).- Convertida en un fenómeno mundial y alabada tanto por la crítica como por el público, Rosalía arranca su gira mundial para presentar ‘Lux’, su trabajo más espiritual, con un concierto en Lyon (Francia).

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Nueva York (EE.UU.).- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa una exposición de obras clave de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, que acompaña al estreno de la obra ‘El último sueño de Frida y Diego’ en la Metropolitan Opera.

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Bali (Indonesia).- Residentes de la isla de Bali realizan una ceremonia de purificación conocida como «Melasti», un ritual hindú por el cual, empleando el agua del océano, se limpian a sí mismos y a sus objetos sagrados para purificarse y renovarse espiritualmente.

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Río de Janeiro (Brasil).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, divulga su lista de convocados para los amistosos de preparación para el Mundial 2026 contra Francia y Croacia, que se disputarán en Estados Unidos.

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Sao Paulo (Brasil).- El español Marc Márquez y el brasileño Diogo Moreira ofrecen una rueda de prensa en São Paulo en vísperas del Gran Premio de Brasil, que se celebrará en Goiânia.

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Mánchester (R.Unido) .- Rueda de prensa del técnico del Manchester City, Pep Guardiola, antes del partido mañana contra el Real Madrid, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

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Mánchester (R.Unido).- Entrenamiento del Manchester City antes del partido mañana contra el Real Madrid.

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Mánchester (R.Unido).- Rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en la víspera del partido mañana contra el Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

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Mánchester (R.Unido).- Entrenamiento del Real Madrid antes del partido contra el Manchester City.

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cdp/aca/EFE

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