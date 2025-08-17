Lunes, 18 de agosto de 2025

UCRANIA GUERRA

Washington – Los líderes de la UE, la OTAN y los países europeos de la llamada «coalición de voluntarios» acompañan al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, en su encuentro con el norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca, en una cita crucial para establecer las condiciones de un eventual proceso de paz en Ucrania.

– Rusia intensifica los ataques para presionar a Ucrania en medio de los esfuerzos de paz en curso mientras Kiev se centra en el frente diplomático para poner fin al conflicto de manera negociada. Por Rostyslav Averchuk

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel amenaza de nuevo con iniciar «pronto» la extensión de su campaña militar en Gaza, donde continúa matando a diario a decenas de palestinos, en buena parte de los casos cuando iban en busca de comida.

– El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, visita el lado egipcio del paso de Rafah, que conecta el Sinaí con Gaza y donde ofrecerá una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los bolivianos esperan los resultados de las elecciones generales celebradas el domingo, en las que los pronósticos apuntan a la victoria de las formaciones de centro y derecha frente a las de izquierda, que se presentó dividida en los comicios tras ocupar el Gobierno en las dos últimas décadas.

Agenda Informativa

Europa

Nuuk.- GROENLANDIA SEGURIDAD.- El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, viaja a Groenlandia para reunirse con la ministra de Exteriores groenlandesa Vivian Motzfeldt y con el secretario de Estado de Defensa alemán Nils Schmid para abordar la seguridad en el Ártico y en el Atlántico Norte. (Texto)

Vilna.- LITUANIA GOBIERNO.- Lituania espera que en el Parlamento lituano o Seimas se anuncie una sesión extraordinaria para votar a la nueva candidata a primer ministro, la socialdemócrata Inga Ruginienė. (Texto)

América

Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- Seguimiento del huracán Erin, el primero de la temporada atlántica y que alcanzó la categoría 5 en su paso por el Caribe, dejando inundaciones y apagones en Puerto Rico. (Texto)

Brasilia.- CUMBRE AMAZÓNICA.- El ministerio de Relaciones Exteriores ofrece un breafing sobre la participación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el encuentro de mandatarios de la Cumbre Amazónica que se tendrá lugar en Bogotá el próximo 22 de agosto. (Texto)

África

Harare.- ZIMBABUE JUSTICIA.- Empieza el juicio de los 98 activistas detenidos el pasado marzo en Zimbabue tras participar en unas manifestaciones que exigían la dimisión del presidente del país, Emmerson Mnangagwa.

Asia

Nueva Delhi.- INDIA CHINA.- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, llega a la India, donde se reunirá con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, y con el asesor de Seguridad Nacional, Ajit Doval, tras recientes tensiones fronterizas y en el contexto de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. (Texto)

