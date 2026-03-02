Lunes, 2 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

7 minutos

Bangkok/Madrid, 2 mar (EFE).-

Teherán.- Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá y que, posteriormente, lanzara una segunda oleada tras ordenar la evacuación de medio centenar de localidades.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Seguimiento de la evolución de los mercados de petróleo, materias primas y de las bolsas internacionales.

(foto)(vídeo)

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine ofrecen una rueda de prensa en el Pentágono para detallar la operación estadounidense en Irán por primera vez desde que iniciaron los ataques sobre el país persa.

(foto)(vídeo)

Viena.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra una reunión extraordinaria en Viena para tratar la situación en Irán.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La Comisión Europea mantiene una reunión de emergencia para abordar el conflicto en Irán y el conjunto de Oriente Medio.

(vídeo)

París.- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ofrece una rueda de prensa sobre la situación en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de Teherán.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv (Israel).- Situación en Tel Aviv y reacciones de los israelíes en torno a la guerra.

(foto)(vídeo)

París.- A solo 14 meses del fin de su mandato, el presidente Emmanuel Macron pronuncia un discurso sobre la estrategia nuclear de Francia, en el que se espera que defina cómo y hasta dónde está dispuesto a comprometer el mayor arsenal atómico de Europa occidental para proteger al continente,.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- Las autoridades locales impusieron severas restriccciones en Srinagar, en la Cachemira india, como el cierre de escueles y un mayor despliegue de seguridd, un día después de que manifestantes musulmanes chiítas organizaran protestas masivas en el centro de la ciudad.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Ciudadanos surcoreanos protestaron este lunes en Seúl contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y las acciones militares de Estados Unidos en Irán.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el acto ‘Project 2028: How to Complete the Single Marke’, organizado por CEPS Ideas Lab, y previamente atenderá a los medios.

(vídeo)(directo)

Leópolis (Ucrania).- Cuatro años después del inicio del asedio ruso a Mariúpol, que dejó miles de habitantes muertos y gran parte de la ciudad destruida, las cicatrices son profundas mientras los ucranianos lidian con la pérdida de hogares y vidas y piden la liberación de los defensores sobrevivientes del cautiverio ruso.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía a la media sesión de este lunes un 1,53 %, después de la muerte este fin de semana del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, tras la oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

(foto)(vídeo)

Kabul/Islamabad.- La «guerra abierta» entre Pakistán y el Afganistán de los talibanes encara su segunda semana en un conflicto de desgaste a lo largo de la frontera, sin una vía de diálogo a la vista, justo cuando el estallido bélico en el vecino Irán amenaza con desbordar a las fuerzas de seguridad paquistaníes y asfixiar las rutas migratorias afganas.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se presenta ante la Asamblea General, para rendir cuentas de su primer año de gobierno.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(vídeo)

París.- Empieza la campaña electoral de las elecciones municipales en Francia, que se celebrarán los días 15 y 22 de marzo.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su homólogo canadiense, Mark Carney, se reunieron este lunes en Nueva Delhi para reactivar las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, marcando la recuperación definitiva de la agenda económica conjunta tras años de paralización.

(foto)(vídeo)

San Antonio (Texas).- El político y seminarista inspirado en la teología de la liberación James Talarico espera hacerse este martes con la candidatura demócrata al Senado en Texas y erigirse como una nueva figura capaz de debilitar el control histórico que los republicanos en el estado. Su apuesta, relata en entrevista con EFE, es anteponer el «amor al prójimo» a la división.

(foto)(vídeo)

Nom Pen.- El Tribunal Supremo de Camboya denegó este lunes las solicitudes de liberaciones presentadas por cinco activistas ambientales acusados de insultar al rey y conspiración para cometer traición.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Reunión 108 del Comité Jurídico Interamericano (CJI), que se celebrará en Panamá del 2 al 6 de marzo de 2026.

(foto)(vídeo)

Brasilia.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participan ministros y representantes de los estados miembros.

(foto)(vídeo)

Tulcán (Ecuador).- Los transportistas ecuatorianos que trabajan en la frontera de Colombia realizan una huelga en protesta contra la nueva subida de aranceles a las importaciones colombianas del 30 % al 50 % decretada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dentro de la guerra comercial que mantiene con el vecino país.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Más de 870.000 estudiantes comienzan el año escolar en Panamá, que aplicará un diseño curricular actualizado como un paso hacia la modernización del sistema, marcado por la deficiencia y la desigualdad como han reconocido las propias autoridades.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- Continúa el juicio a tres ciudadanos australianos acusados de participar en un tiroteo mortal en Bali.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- La casa de subastas Sotheby’s presenta una colección de objetos y recuerdos del legendario jugador de baloncesto Scottie Pippen, entre los cuales destacan su camiseta de las finales de NBA 1998 con Chicago Bulls y otras equipaciones de Michael Jordan o Larry Bird con el ‘Dream Team’ en los JJOO de 1992.

(foto)(vídeo)

Birmingham (Inglaterra).- La exitosa serie de televisión ‘Peaky Blinders’, que tiene como protagonista a la familia Shelby, salta a la gran pantalla con su estreno mundial ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ con alfombra roja en la ciudad de Birmingham, dónde comenzó todo.

(vídeo)

cdp/aca/EFE

