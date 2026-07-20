Lunes, 20 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 20 jul (EFE).-

Madrid.- La selección española de fútbol serña recibida hoy en Madrid tras su victoria en el Mundial 2026 ayer en Nueva York.

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Madrid.- Revista de prensa: la prensa internacional recoge el triunfo de la selección española y la derrota de Argentina en la final del Mundial de fútbol.

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Londres.- El nuevo líder laborista, Andy Burnham, será desde hoy el nuevo primer ministro británico, en sustitución de Keir Starmer, que anunció su dimisión el pasado junio tras perder el apoyo de su grupo parlamentario y presenta formalmente este lunes la renuncia al Jefe de Estado, el rey Carlos III.

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Argel.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lleva a cabo este lunes una visita oficial a Argelia durante la que se reunirá con el presidente del país, Abdelmayid Tebboune, y que certificará la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición de España ante el Sáhara Occidental.

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Teherán.- Crece el temor a la extensión regional de la guerra en Oriente Medio al cumplirse el noveno día desde que EE.UU. reanudara sus ataques contra Irán y Teherán respondiera con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses y matara al menos a tres militares de ese país en Jordania e Irak.

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Kiev.- La tensión entre Rusia y Ucrania se incrementa tras un fin de semana marcado por ataques recíprocos, con Moscú y Kiev denunciando nuevos bombardeos contra infraestructuras estratégicas y zonas urbanas.

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Bogotá.- El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, pronuncia su último discurso ante el Congreso antes de entregar el cargo a su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.

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Bogotá.- Movilizaciones en el sur y occidente de Bogotá convocadas por el presidente saliente, previas a su último discurso.

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Bogotá.- Nayeli Gutiérrez sobrevivió al reclutamiento forzado cuando era una niña y hoy su historia guía el recorrido por ‘Volver a florecer’, una exposición que, a través del arte y la memoria, reconstruye las huellas que el conflicto armado dejó en miles de menores colombianos, víctimas de un crimen que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Berlín.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, participa en los actos a la memoria de los alemanes que resistieron frente al régimen totalitario del Tercer ‘Reich’, en la fecha en la que se conmemora el atentado fallido contra el Adolf Hitler, el 20 de julio de 1944.

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Nueva Delhi.- El movimiento ‘Partido de las Cucarachas’ indio organiza una marcha pacífica hasta el Parlamento tras semanas de protestas y huelgas de hambre pidiendo la renuncia del ministro de Educación.

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Nueva York.- Ismael «El Mayo» Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa mexicano, escucha la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan tras declararse culpable de narcotráfico y aceptar la cadena perpetua. En junio, pidió no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante su condena.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Busán (Corea del Sur).- El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco está reunido en Busan para examinar las candidaturas para la inscripción de 30 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, y el estado de conservación de 147 sitios ya inscritos.

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Ciudad de México.- El elenco de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ visita la Ciudad de México como parte de la gira internacional de la saga estelarizada por Tom Holland y Zendaya.

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Rabat.- Las terrazas que rodean las curtidurías de Fez se llenan a diario de curiosos para presenciar una estampa icónica de Marruecos: cubas de piedra donde se curte la piel como en la Edad Media. Abajo, los artesanos manejan cal y químicos. Lo que para unos es una postal turística, para otros es un trabajo extenuante, insalubre y con salarios de miseria.

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Quito.- El Villarreal español presenta su campamento de fútbol juvenil en Ecuador, que tendrá lugar en Quito desde el 20 de julio hasta el 7 de agosto.

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Tokio.- El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco está reunido en Busan para examinar las candidaturas para la inscripción de 30 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, y el estado de conservación de 147 sitios ya inscritos.

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cdp/aca/EFE

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