Lunes, 22 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

8 minutos

Bangkok/Madrid, 22 dic (EFE).-

Palm Beach (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, realiza un anuncio acompañado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, en un momento marcado por los esfuerzos de Washington para aprehender petroleros sancionados que vaya o vengan de Venezuela.

(foto)(vídeo)(directo)

Caracas.- Venezuela se enfrenta a un nuevo episodio del despliegue militar de Estados Unidos cerca de sus aguas, enfocado en la confiscación de buques con petróleo del país suramericano, y dice preparar acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

(vídeo)

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(foto)(vídeo)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(foto)(vídeo)

París.- El primer ministro, Sébastien Lecornu, reúne a los líderes parlamentarios para buscar una solución al bloqueo de la negociación sobre los presupuestos para 2026, que ya no podrán adoptarse antes de final de año, lo que obligará a adoptar una prórroga parcial de los de 2025.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Un alto mando del Estado mayor del Ejército ruso murió hoy tras estallar su automóvil en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuyó el atentado a la inteligencia ucraniana.

(vídeo)

Odesa (Ucrania).- Rusia atacó ese lunes la región de Odessa, donde, como resultado de los bombardeos, se produjeron incendios en las instalaciones de la infraestructura energética de la región ucraniana.

(vídeo)

Greenbelt (EE.UU.).- Este lunes un juez federal escuchará los argumentos sobre la solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para volver a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Las autoridades panameñas tienen previsto este lunes el envío del primer vuelo directo desde Panamá a Caracas con 70 inmigrantes venezolanos acogidos al programa panameño de retorno voluntario.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El máximo representante de la Iglesia católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ofrece una rueda de prensa en el Patriarcado Latino de Jerusalén tras su estancia el fin de semana en la devastada ciudad de Gaza, donde ofició misa en la Iglesia de la Sagrada Familia y visitó hospitales y campamentos de desplazados.

(foto)(vídeo)(audio)

Tegucigalpa.- Continúa en Honduras el escrutinio especial de las 2.792 actas electorales con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en un proceso que se inició el pasado día 18 y transcurre entre denuncias de múltiples irregularidades y un lento conteo de los votos, acrecentando de nuevo la incertidumbre y suspicacia entre los hondureños y la comunidad internacional.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, dialoga con la Agencia EFE sobre la postergación del acuerdo UE-Mercosur y la posibilidad de que se firme en las próximas semanas.

(vídeo)(audio)

Buenos Aires.- El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y candidato para la Secretaría General de las Naciones Unidas, brinda una conferencia de prensa en Buenos Aires.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne este lunes con su homólogo en Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, ya que los tres estudian crear una fuerza militar conjunta de respuesta rápida para el Mediterráneo oriental ante la preocupación por la expansión de la presencia militar turca.

(foto)(vídeo)(audio)

Moscú.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre informal de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes.

(foto)(vídeo)

Java (Indonesia).- Al menos 15 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas este lunes en un accidente de autobús registrado en la madrugada del lunes en la isla indonesia de Java, la más poblada del país, informan los equipos de rescate.

(foto)(vídeo)

Argel.- El nuevo Pacto por el Mediterráneo aprobado por la Unión Europea con diez países de la orilla sur «no inventa nada nuevo», pero lo hace ante una realidad en la que «hay que decidir si el mundo fragmentado que hoy en día nos gobierna se impone en este espacio o no», dice el embajador europeo en Argelia, Diego Mellado, en entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)(audio)

Aceh (Indonesia).- Los recientes desastres que han azotado las regiones indonesias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental podrían reducir el crecimiento económico del país en un 0,017 % según la vicegobernadora del Banco de Indonesia (BI).

(foto)(vídeo)

Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este lunes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por octavo mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

(foto)(vídeo)

Quito.- Extendido sobre 280 metros cuadrados, con 1.750 figuras -650 de ellas en movimiento-, ríos, cascadas, nieve y sonido ambiental, el pesebre expuesto en la Basílica del Voto Nacional, en Quito, la capital de Ecuador, se alza como el más grande de Suramérica y como una experiencia que desborda fe, creatividad y asombro.

(foto)(vídeo)

Tirana.- El principal partido de la oposición de Albania convoca una gran manifestación nacional contra el Gobierno.

(foto)(vídeo)

Rahmede (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste a la ceremonia de inauguración de un nuevo puente de una autopista.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El lanzamiento del sexto satélite de geolocalización japonés Michibiki fracasó este lunes por una falla en cohete H3 que lo transportaba, y tras ser pospuesto en dos ocasiones debido a problemas técnicos, sembrando dudas sobre la fiabilidad del cohete insignia nipón mientras se esclarece lo sucedido.

(vídeo)(audio)

Madrid.- Miles de españoles estarán pendientes este lunes de lo que ya se ha convertido en toda una tradición y en el pistoletazo de salida de estas fechas navideñas, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

(foto)(vídeo)(audio)

Atlanta (EEUU).- Sorteo de la lotería estadounidense Powerball, cuyo premio acumulado asciende a 1.600 millones de dólares, uno de los mayores de la historia de Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El presidente catalán, Salvador Illa, entrega la Medalla de Oro de la Generalitat al cantautor Joan Manuel Serrat y a la actriz Núria Espert, que les ha sido concedida por sus ‘excepcionales’ trayectorias y su incidencia decisiva «en la proyección de la cultura catalana y en los valores democráticos y humanistas».

(foto)(vídeo)(audio)

San Sebastián (España)- La Real Sociedad presenta a su nuevo entrenador, el técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo, quien ha alcanzado un acuerdo con el club guipuzcoano para hacerse cargo del primer equipo hasta el final de la temporada 2026-2027.

(foto)(vídeo)(audio)

cdp-abm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.