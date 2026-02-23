Lunes, 23 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

7 minutos

Bangkok/Madrid, 23 feb (EFE).-

Ciudad de México.- La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), supone una victoria de las autoridades y un duro golpe al crimen organizado en México, aunque la ola de violencia desatada como respuesta en numerosos estados por el grupo criminal muestra los desafíos de seguridad en el país norteamericano.

Berlín.- Cuatro años después de la invasión rusa a gran escala de toda Ucrania se inaugura en Berlín el ‘Museo de Ucrania’ , el único museo en el mundo fuera de Ucrania que muestra de forma tan directa la realidad física de esta guerra, según los fundadores, el Berlin Story Bunker, al exhibir un arsenal de drones rusos auténticos del año 2025 y un vehículo de evacuación acribillado, entre otro equipo bélico, que pretende establecer así una conexión directa con el frente.

Bruselas.-El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en Bruselas, y a su llegada, atiende a los medios de comunicación.

Bruselas.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asiste al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en Bruselas y previamente atiende a los medios de comunicación.

Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas inaugura su primera sesión del año en medio de un clima marcado por la confrontación y con la presencia de decenas de dignatarios, entre ellos de países que se encuentran en el centro de las crisis mundiales, como Irán, Venezuela y Cuba.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Bogotá/Cúcuta.- Cuando Cristopher Landázuri cruzó hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo ni casa ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países que se convirtió en una de las principales vías de escape para millones de venezolanos que ahora piensan si deben o no regresar a su país.

Caracas.- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por activistas y familiares de detenidos, fija posición sobre la Ley de Amnistía aprobada el pasado jueves en Venezuela.

Seúl.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó este lunes la agenda oficial de su visita de Estado en Corea del Sur.

Seúl.- Corea del Sur y Brasil acordaron este lunes elevar su relación bilateral al nivel de asociación estratégica, tras la cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Montevideo.- El canciller Mario Lubetkin y el ministro de Economía Gabriel Oddone se reúnen en Montevideo con la Comisión Especial que analiza en el Parlamento Uruguayo el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Ciudad de Panamá.- Tras un receso de diez días, se retoma el juicio de Odebrecht en Panamá con el inicio de la etapa de los alegatos finales del caso, el mayor escándalo de corrupción del país y que involucra a dos expresidentes, exministros y empresarios.

Cartagena (Colombia).- La congresista colombiana Ángela Vergara, que hace una semana denunció que un hijo suyo fue detenido a finales de enero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, siglas en inglés), asegura en una entrevista con EFE que los arrestos masivos han derivado en una «crisis humanitaria grande» en ese país.

Nueva York (EE.UU.).- Alrededor de 70 millones de personas se enfrentan este lunes a las consecuencias de una gran tormenta invernal que ha puesto en situación de emergencia a una amplia región desde Boston y Nueva York hasta Nueva Jersey y que ha obligado a cancelar unos 3.800 vuelos y podría dejar casi un metro de nieve en algunos puntos.

Manila.- Partidarios del expresidente Rodrigo Duterte y su hija Sara Duterte, realizaron este lunes una protesta a favor del mandatario el mismo días que se espera se realice la vista para la confirmación de los cargos contra Duterte en la Corte Penal Internacional de la La Haya.

Pionyang.- El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte ha reelegido a Kim Jong-un como secretario general durante un importante congreso de la formación, un gesto simbólico que consolida la figura del líder, del que ha destacado su agenda para mejorar sustancialmente la disuasión nuclear del hermético país.

Hong Kong.- El Tribunal de Apelación de Hong Kong desestimó hoy los recursos interpuestos por doce activistas prodemocracia que pretendían anular sus condenas o reducir penas por conspiración para subvertir el poder estatal, en el mayor juicio abierto hasta la fecha bajo la Ley de Seguridad Nacional, y confirmó la absolución de uno de los 47 procesados.

Pekín.- Un año después de que DeepSeek sacudiera la industria global de la IA con su ‘chatbot’, China vuelve al centro del debate tecnológico con los vídeos hiperrealistas de Seedance 2.0, la herramienta de vídeo de ByteDance que abre una nueva batalla en el sector y reaviva la controversia sobre derechos de autor en Hollywood.

Tokio.- El emperador Naruhito de Japón ha hecho un llamamiento a la resiliencia y el mantenimiento del apoyo a las zonas afectadas por desastres con motivo este lunes de su 66 cumpleaños, y en anticipación del 15 aniversario del terremoto y tsunami de 2011 que provocaron el accidente nuclear en Fukushima.

Miami (EE.UU.).- La actriz mexicana Karla Souza se siente motivada por los nuevos incentivos al cine que anunció el Gobierno de México, mientras ella «aporta» a la representación de los latinos en Estados Unidos, donde protagoniza en inglés la serie ’56 Days’, un nuevo thriller erótico de Prime Video.

Viña del Mar (Chile).- Segunda jornada de la edición 65° Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Londres.- Última jornada de la semana de la moda de Londres de otoño/invierno 2026, en la que desfilarán las colecciones de Burberry o YuhanAo, entre otros.

