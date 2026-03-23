Lunes, 23 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 23 mar (EFE).-

Teherán/Washington/Jerusalén.- Irán no cede ante Estados Unidos y eleva el tono ante sus amenazas, que incluyen destruir las infraestructuras energéticas en la región y en Israel en caso de que Washington ataque las centrales eléctricas iraníes por el cierre del estrecho de Ormuz.

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Teherán.- El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia oleada de ataques contra infraestructura del «régimen terrorista iraní» en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel.

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Londres.- Cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía fueron incendiadas en la madrugada de este lunes en Londres en un caso que se investiga como un presunto crimen de odio, informó la Policía Metropolitana de Londres.

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Leópolis.- Los combates se intensifican en Ucrania a medida que Rusia intenta de nuevo avanzar en el este y en otras partes del frente, aunque las fuerzas ucranianas continúan sus contraataques en distintos sectores del campo de batalla.

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Sídney.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentra en Sídney, primera parada de su viaje de tres días por Australia que también la llevará a Camberra, donde se reunirá con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, con la previsión de que avancen en las negociaciones de un acuerdo de libre comercio bilateral.

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Bruselas.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando Lopez Miras, atiende a los medios antes de presentar su dictámen de Defensa en el CdR.

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La Habana.- Varias embarcaciones del Convoy Nuestra América de solidaridad con Cuba tienen previsto atracar este lunes en el puerto de La Habana con su carga humanitaria y su mensaje de repulsa al bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla.

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Caracas.- Organizaciones sindicales de Venezuela convocan a una nueva protesta ante el Ministerio del Trabajo en Caracas para exigir respuesta a sus demandas laborales, entre ellas el aumento del salario congelado desde hace cuatro años.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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La Paz.- Bolivia espera este lunes los resultados finales de las elecciones regionales mientras que los datos preliminares del conteo rápido arrojan que liderazgos emergentes tomarán las regiones antes dominadas por el exoficialista Movimiento al Socialismo (MAS) pero sin una fuerza política que domine claramente.

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Asia (varios países).- Las principales bolsas de Asia cayeron este lunes en la apertura, en la que supone la cuarta semana de guerra y ante la prolongación de la crisis energética, con el ultimátum a Irán del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que abra el estrecho de Ormuz.

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París.- El Foro Económico Francia-España, organizado por las patronales de los dos países, MEDEF y CEOE, que firman una declaración conjunta, reúne a ejecutivos de empresas de los dos países y a los respectivos ministros de Economía, Roland Lescure y Carlos Cuerpo.

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Pionyang.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, fue reelegido como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del principal órgano de orientación política del país, creado en 2016 y considerado la máxima autoridad en Corea del Norte, según informó este lunes la agencia estatal de noticias KCNA.

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Berlín.- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, comparece ante los medios junto al candidato del partido conservador en las elecciones del domingo en Renania-Palatinado, Gordon Schnieder.

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Roma.- Italia termina el referéndum de dos días al que se ha sometido la controvertida reforma judicial del Gobierno de Giorgia Meloni, una consulta que servirá para calibrar la fuerza de la mandataria ultraderechista y de su oposición.

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Lima.- El primer grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participan en la primera semana del debate electoral.

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Asunción.- Amnistía Internacional presenta en Paraguay un informe sobre leyes aprobadas que restringen o controlan a las organizaciones de la sociedad civil de las Américas.

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Manila.- Manifestantes se han reunido este lunes frente a la Embajada de Estados Unidos en Manila para protestar en contra de los ataques por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán, conflicto que ha disparado los precios de los combustibles .

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La Paz.- Bolivia conmemora los 147 años de la pérdida de su litoral ante Chile con la mira puesta en la nueva relación entre su presidente Rodrigo Paz y el nuevo mandatario chileno José Antonio Kast, quienes han manifestado la voluntad de fortalecer las relaciones entre ambos países.

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Seúl.- El regreso de la superbanda de K-pop BTS a los escenarios saldó su debut en la plataforma de videos Netflix encabezando las listas de 77 países, incluida Corea del Sur, según las primeras estimaciones, pese a que el volumen de fans congregados en Seúl fue menor de lo previsto por las autoridades.

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Nueva York (EE.UU.).- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta a la prensa su exposición sobre el pintor italiano ‘Raphael: Sublime Poetry’, antes de abrir al público del 29 de marzo al 28 de junio.

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Roma.- A las puertas de su quinta y última temporada, la serie satírica ‘The Boys’, de Amazon Prime Video, se despide convertida en una inquietante «bola de cristal» que refleja, cada vez con mayor nitidez, la realidad política y social contemporánea.

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Ciudad de Panamá.- A sus 23 años, el panameño Emanuel José Ábrego, conocido en redes sociales como ´Flechaman´, se ha abierto paso en un deporte poco convencional: el «sign spinning», surgido de la técnica publicitaria urbana de realizar movimientos acrobáticos con carteles.

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cdp/aca/EFE

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