Lunes, 25 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Franja de Gaza.- Las tropas israelíes siguen bombardeando la Franja de Gaza, en particular la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, mientras la población sufre una creciente hambruna debido a la escasez de suministros que Israel permite entrar.

Jerusalén.- Familiares de los secuestrados, acompañados por rabinos, se reúnen en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén para iniciar a medianoche las oraciones judías de súplicas, conocidas como Selijot, que este año se dedicarán a los rehenes que continúan en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

París.- Comienza en Francia un curso político que promete ser caliente por la negociación del presupuesto de 2026, con el primer ministro francés, François Bayrou, ofreciendo detalles de su propuesta en una rueda de prensa e iniciando una ronda de consultas con los principales sindicatos, la patronal y los partidos políticos.

Nueva York (EE.UU.).- El ‘capo’ mexicano Ismael «El Mayo» Zambada se declara hoy formalmente culpable de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas ante un juez federal de Nueva York. Con esta declaración, que llega después de que la Fiscalía renunciara a pedir pena de muerte para él, evita tener que comparecer en juicio.

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en el primer encuentro bilateral entre ambos líderes, en el que se espera que aborden asuntos como la cooperación en materia de defensa, la desnuclearización de la península coreana y cuestiones comerciales.

Hanói.- Vietnam ha evacuado este lunes a unas 20.000 personas en localidades del centro del país ante la cercanía del tifón Kajiki, que se espera que toque tierra esta noche, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de dos aeropuertos y han declarado la alerta máxima por inminentes inundaciones.

Yakarta.- Unos 6.000 soldados de 13 países, incluidos Estados Unidos y Japón, participan desde este lunes en los ejercicios militares conjuntos Super Garuda Shield, los mayores organizados por Indonesia.

Caracas.- El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, informa en una rueda de prensa transmitida por la televisión estatal, las acciones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro «para la preservación de la paz».

Ciudad de México.- La presidenta de México participa en la conmemoración del Aniversario 100 de la fundación del Banco de México.

La Paz.- La Justicia de Bolivia realiza la audiencia de revisión a la detención preventiva del gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en respuesta a la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los procesos de tres acusados por la crisis de 2019, que incluye a la expresidenta Jeanine Áñez.

Hainan (China).- El paso del tifón Kajiki, el decimotercer ciclón del año, provocó este domingo diversas incidencias en la provincia isleña china de Hainan (sur), donde los servicios de bomberos realizaron rescates, retiradas de objetos y árboles y labores de saneamiento en varios puntos de la isla tras fuertes lluvias y vientos.

Bogotá.- Entrevista a Carolina Corcho, precandidata presidencial y exministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro en el periodo 2022-2023.

Florida (Uruguay).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, participa de las celebraciones por el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia del país en la Piedra Alta de la ciudad de Florida, sitio histórico donde fue firmada el 25 de agosto de 1825.

Pekín.- La Bolsa de Hong Kong expulsó este lunes al endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, la cara más visible de la crisis del sector en el país asiático merced a su pasivo de unos 330.000 millones de dólares, por mantener la cotización de sus acciones congeladas durante más de 18 meses.

Ciudad de México.- Autoridades regionales inauguran en Ciudad de México la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional.

Nueva Delhi.- El primer ministro de Fiyi, Sitiveni Ligamamada Rabuka, se reúne en Nueva Delhi con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de la visita del mandatario fiyiano a este país asiático.

Nom Pen.- La Asamblea Nacional de Camboya aprobó este lunes una ley para revocar la ciudadanía a aquellos camboyanos que conspiren con países extranjeros en contra de los intereses de la nación.

Londres.- Se celebra el famoso carnaval en el barrio londinense de Notting Hill.

Lima.- El ultraconservador alcalde de Lima y precandidato a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, recibe el segundo lote de antiguas locomotoras y vagones desechados por la empresa estadounidense Caltrain con el que busca establecer un servicio de tren de cercanías en la capital peruana sin los permisos y estudios necesarios, motivo de disputa con el Gobierno nacional.

Asunción.- La Federación Internacional del Automóvil (FIA) comienza un congreso de tres días para promover la seguridad vial, la movilidad sostenible y el deporte motor, un evento previo a la décima etapa del Mundial de Rallies que se correrá por primera vez en Paraguay, del 28 al 31 de este mes.

