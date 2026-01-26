Lunes, 26 de enero de 2026 (08.00 GMT)

7 minutos

Bangkok/Madrid, 26 ene (EFE).-

Hamburgo.- El canciller alemán, Friedrich Merz, acoge en la ciudad alemana de Hamburgo una cumbre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno y de ministros de Energía de Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Islandia y la Comisión Europea (CE) y la OTAN, a fin de impulsar la seguridad en la región del mar del Norte en el contexto geopolítico actual, además de la conexión de la energía eólica marina y el mercado del hidrógeno.

(foto)(vídeo)(audio)

Bruselas.- Se celebra en Bruselas el Consejo de la UE de Agricultura y Pesca, en el que participa entre otros el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

(foto)(vídeo)(directo)

Bruselas.- Se celebra el Consejo de Asuntos Generales de la UE, en el que participa entre otros el secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El paso de un gran temporal por buena parte de EE.UU. ha dejado importantes cortes de luz y gruesas capas de hielo que dificultan el transporte, una situación que puede agudizarse en la costa este, donde se esperan temperaturas aún más bajas y más precipitaciones de nieve y aguanieve hasta el lunes.

(foto)(vídeo)

París.- Juicio al antiguo senador Joël Guerriau acusado de haber drogado en 2023 a la diputada Sandrine Josso, a la que había invitado a su propia casa supuestamente para abusar sexualmente de ella.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo lituano, Robertas Kaunas, con quien abordará la guerra rusa en Ucrania.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- La Asociación de la Prensa Extranjera presenta una nueva petición ante el Supremo israelí solicitando el acceso independiente de la prensa a Gaza, una postura que lleva manteniendo desde septiembre de 2024 ante los continuos obstáculos en distintas instancias por parte del Gobierno de Israel.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- La Unión Europea y la India encaran las últimas horas antes firmar «la madre de todos los acuerdos», un histórico tratado de libre comercio que centra la participación este lunes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Día de la República en Nueva Delhi, preludio de la cumbre que aspira a cerrar mañana el pacto tras casi dos décadas de negociaciones.

(foto)(vídeo)(audio)

Nueva Delhi.- La India celebra el Día de la República con un desfile militar en Nueva Delhi al que acuden, como invitados de honor, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro indio, Narendra Modi.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(vídeo)

Belgrado.- Camioneros de Bosnia-Herzegovina y Serbia tienen previsto bloquear a partir de hoy y por tiempo indefinido todos los cruces fronterizos para el tráfico de mercancías hacia el espacio Schengen.

(foto)(vídeo)

Birzeit (Cisjordania).- En las tranquilas colinas de la localidad de Birzeit, al norte de Ramala, las agresiones de colonos israelíes son algo nuevo, al contrario que en muchas zonas de Cisjordania. En el último mes, unos pocos de ellos se han propuesto echar de sus casas a los palestinos cristianos que las habitan, en episodios cada vez más violentos que han acabado con una mujer de 62 años hospitalizada grave de una pedrada en la cabeza.

(foto)(vídeo)

Beirut.- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia hoy un discurso «en solidaridad» con Irán, su mayor aliado, y «en condena de los insultos dirigidos contra el ayatolá Ali Jameneí».

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Honduras finaliza esta medianoche el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que expira entre la defensa gubernamental de su eficacia contra el crimen y las críticas de analistas que señalan denuncias de violaciones a los derechos humanos y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad dentro del marco del Estado de derecho.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, presenta las perspectivas de la relación entre Colombia y Estados Unidos para 2026 al cumplirse un año del primer episodio de la crisis diplomática bilateral y una semana antes de la reunión que sostendrán el 3 de febrero en la Casa Blanca los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Las ministras colombianas de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y de Agricultura, Martha Carvajalino, dan una rueda de prensa junto al representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, sobre la II Conferencia Internacional para la Reforma Agraria, que se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2026 en Cartagena de Indias.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Estados Unidos valoró este lunes la determinación de Corea del Sur de desempeñar un papel protagonista en la defensa de la península coreana, tras la reciente publicación de la nueva Estrategia Nacional de Defensa estadounidense, que señala que Seúl está en condiciones de asumir una responsabilidad «principal» en la disuasión de Corea del Norte.

(vídeo)

Seúl.- Manifestantes se reunieron este lunes frente a la oficina presidencial en Seúl para protestar por la visita del subsecretario para asuntos políticos del Departamento de Guerra estadounidense, Elbridge Colby, al país asiático.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- La plataforma artística y educativa LA ESCUELA___, nacida en América Latina, desembarca por primera vez en Estados Unidos con un proyecto colectivo en el MoMA PS1 que convierte la educación en práctica artística y espacio de encuentro, conectando pedagogías del continente con comunidades de la diáspora en Nueva York.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Con motivo del festival de cine independiente Black Movie, el director palestino, Alex Bakri, acude a Ginebra y conversa con EFE sobre su documental «Habibi Hussein», un film que busca retratar la tensión entre las ONG europeas y la población local de Cisjordania, y aporta también su visión sobre una sociedad israelí más «»radicalizada»» desde el 7 de octubre de 2023.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Museo Franz Mayer, que este 2026 celebra su 40 aniversario, presenta su programa expositivo del 2026, con exposiciones sobre arte, diseño, moda y literatura.

(foto)(vídeo)

San José.- Se inicia el año escolar 2026 en Nicaragua con más de 1,8 millones de estudiantes.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Con motivo del festival de cine independiente Black Movie en Ginebra, el director palestino Alex Bakri conversa con EFE sobre su documental «Habibi Hussein», que busca retratar la tensión entre las ONG europeas y la población local de Cisjordania.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.