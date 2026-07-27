Lunes, 27 de enero de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 27 ene (EFE).-

Washington.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, comienza este lunes su primer viaje a Washington desde que comenzó la guerra contra Irán, para reunirse el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien analiza lanzar un «ataque masivo» contra la República Islámica o buscar un acuerdo diplomático.

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Nueva Delhi.- El Gobierno de la India presenta este lunes una ley para intentar frenar las filtraciones en exámenes oficiales, luego de que una ola de protestas juveniles contra esas irregularidades forzaran la renuncia del ministro de Educación el fin de semana.

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Berlín.- Decenas de miles de alemanes comprueban si alguno de los miembros de su familia perteneció o no al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido nazi, gracias a la aparición de varios archivos digitales y, según los expertos, al paso de varias décadas.

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Lima.- Lima, la capital de Perú, se prepara para la ceremonia de investidura presidencial de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en una ceremonia en el Parlamento donde jurará el cargo con diversos presidentes y líderes de países de HIspanoamérica entre los invitados.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe en Brasilia a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, para una reunión bilateral con foco en el comercio, la defensa y la tecnología.

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Gansu (China).- Al menos diez personas murieron y otras 23 resultaron heridas este domingo después de que lluvias intensas de corta duración provocasen una riada de montaña en una zona turística de la provincia noroccidental china de Gansu, donde las autoridades elevaron después la respuesta de emergencia por precipitaciones.

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Brasilia.- El Partido Novo de Brasil oficializa la candidatura presidencial del exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, uno de los aspirantes de la derecha, sector que lidera el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultra Jair Bolsonaro.

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Bantar Gebang (Indonesia).- El previsto cierre de Bantar Gebang, el gigantesco vertedero a las afueras de Yakarta que recibe cada día los residuos de la ciudad más grande y una de las más contaminantes del mundo, amenaza el sustento de los cientos de personas que sobreviven escarbando entre sus montañas de basura.

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Pekín.- El tifón Noul, ya debilitado tras tocar tierra el domingo en la provincia china de Cantón (sureste), mantenía este lunes el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones en el sur y el centro del país, donde las autoridades vigilan la crecida de ríos y posibles desastres secundarios.

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Berlín.- La ONG World Liberty Congress inaugura en Berlín su nueva sede europea, en presencia del alcalde de la capital Alemania, Kai Wegner, y de los responsables de la organización, el venezolano Leopoldo López y de la iraní Masih Alinejad.

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Busan (Corea del Sur).- La Unesco prevé examinar este lunes las candidaturas a su Lista de Patrimonio Mundial de la española Ribeira Sacra y de dos históricos teatros amazónicos de Brasil, en el marco de una reunión de su organismo en la ciudad surcoreana de Busán hasta que concluirá el 29 de julio.

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cdp/aca/EFE

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