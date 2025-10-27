Lunes, 27 de octubre de 2025 (08.00 GMT)

7 minutos

Bangkok/Madrid,27 oct (EFE).-

Tokio.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Japón en el marco de una visita oficial de tres días durante la que tiene previsto reunirse con el emperador Naruhito y la recién nombrada primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y que se espera esté centrado en el comercio y la defensa.

(foto)(vídeo)

Luxemburgo.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, frece unas declaraciones a su llegada al Agricultura y Pesca, European Convention Center Luxemburgo.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Con el 100 % de actas electorales computadas el Tribunal Electoral de Bolivia oficializa los resultados de la segunda vuelta presidencial ganada por el senador centrista Rodrigo Paz Pereira que tomará la Presidencia del país el 8 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, arrecia su batalla en contra del Ministerio Público (Fiscalía) del país, al que acusa de un nuevo intento de golpe de Estado, después de que un juez penal intentara suspender al partido oficial, Movimiento Semilla.

(foto)(vídeo)

Kuala Lumpur.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este lunes en «mantener la paz en Sudamérica» durante una rueda de prensa desde Kuala Lumpur, tras ofrecerse como interlocutor en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de la escalada de tensiones en la región.

(foto)(vídeo)

Kuala Lumpur.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra su segunda jornada de reuniones en Kuala Lumpur, ya sin la participación del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien emprendió rumbo a Japón para la segunda parada de su gira asiática.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Bogotá .- Defensores, juristas, artistas y líderes sociales de cinco continentes se dan cita en Bogotá a partir de este lunes para debatir sobre paz, democracia y justicia climática en el 42 Congreso Mundial de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

(foto)(vídeo)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con su homólogo húngaro, Viktor Orbán.

(vídeo)

Tegucigalpa.- Rueda de prensa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras (MOE UE), que preside el eurodiputado Francisco Assis.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Los brasileños son la mayor comunidad extranjera de Portugal y, como el resto de migrantes, se han visto afectados por la nueva legislación que pone trabas a su llegada y que no esperaban «que fuera tan rápida ni tan agresiva», explicó en una entrevista con EFE la presidenta de Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa.

(foto)(vídeo)

París.- Diez personas, entre ellas una médium y dos personajes asociados a las teorías conspiranoicas en internet, comparecen en un tribunal francés por el acoso en línea a Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia a la que acusan de ser un hombre.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- La Federación Hispana se reúne para abordar los obstáculos que enfrentan las pequeñas empresas en Nueva York en un momento en que las encuestas revelan que los votantes latinos desean que el próximo alcalde, que se elegirá el 4 de noviembre, priorice abordar el alto costo de vida.

(foto)(vídeo)

Lima.- El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) inaugura su sexagésima tercera sesión, que se celebra en Lima del 27 al 30 de octubre, donde miembros de 195 gobiernos del planeta continuarán los debates con miras al séptimo informe de evaluación (AR7).

(foto)(vídeo)

Berlín.- El gran duque Guillermo de Luxemburgo es recibido con honores en el inicio de su visita oficial a Alemania.

(foto)(vídeo)

Kiev.- Ucrania se despedide de los fallecidos periodistas de FreedomTV Olena Guabanova y Yavgeny Kamazin.

(foto)(vídeo)

Ankara.- El primer ministro británico, Keir Starmer, inicia una visita oficial a Turquía.

(foto)(vídeo)

Arsal (Líbano).- Situación de los refugiados sirios en los campos de la zona del Arsaal, en el valle de la Bekaa de Líbano.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El America Business Forum (ABF) promete «la mayor cumbre de líderes» del mundo en Miami, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario argentino, Javier Milei, y la opositora venezolana María Corina Machado, así como Lionel Messi, Rafael Nadal y Will Smith, entre otras figuras.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La toma del Palacio de Justicia de Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985 por la guerrilla del M-19, estaba condenada al fracaso por fallas en la planificación y la desmedida repuesta militar para recuperar el edificio, una operación que dejó 94 muertos y varios desaparecidos, afirma en una entrevista con EFE el escritor David Marín García.

(foto)(vídeo)

Londres.- Rueda de prensa de la organización Survival International con la participación de Richard Gere junto a líderes indígenas de Brasil y Perú y al equipo de investigación de Survival para abordar el aislamiento de algunas comunidades indígenas.

(foto)(vídeo)

Yaffa (Israel).- Jaled tiene 12 años y quiere ver el mar, pero es palestino y vive en Cisjordania. Bajo esta premisa, ‘El mar’, la película del director israelí Shai Carmeli-Pollak candidata por su país a los Óscar, habla del anhelo de un niño, pero también de discriminación, ocupación y el desconocimiento mutuo entre dos sociedades separadas por un muro.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Cientos de tailandeses continúan mostrando sus respetos por el fallecimiento de la reina madre Sirikit, que murió el viernes a los 93 años.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- La Administración del Canal de Panamá informa este lunes sobre los avances en el proceso de desarrollo de terminales portuarias a ambos lados de la vía interoceánica, tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó este lunes un 2,46 % y cerró por primera vez por encima de los 50.000 puntos, tras el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la posibilidad de un acuerdo entre las dos potencias.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta detalles de la organización del Mundial de Fútbol 2026 que tendrá como sedes la capital mexicana, Monterrey y Guadalajara y el cual busca posicionar al país como organizador de grandes eventos deportivos e impulsar el turismo.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La equitación de los Juegos Centroamericanos llega a su final con el país sede, Guatemala, como favorito para llevarse la mayor cantidad de preseas junto a Honduras.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.