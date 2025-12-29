Lunes, 29 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 29 dic (EFE).-

Labuan Bajo.- Los servicios de emergencia de Indonesia recuperaron este lunes el cuerpo sin vida de uno de los cuatro españoles desaparecidos en un naufragio el viernes, el de la hija de la superviviente Andrea Ortuño, mientras mantienen la búsqueda de los tres restantes.

Ginebra.- Estados Unidos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos firman en Ginebra un acuerdo de cooperación, con posibles compromisos de financiación por parte estadounidense, pese a que en los últimos 12 meses Washington ha reducido drásticamente su contribución a ésta y otras agencias del sistema de Naciones Unidas.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Pekín.- El Ejército chino anunció este lunes que ha lanzado nuevas maniobras en torno a Taiwán en las que participan unidades del ejército, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes para «aproximarse a la isla desde múltiples direcciones» y «lanzar una seria advertencia a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla y a las fuerzas de interferencia externa».

Taipei.- Las maniobras militares de China en torno a Taiwán que arrancaron este lunes incluyeron ataques contra objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para lograr la «superioridad aérea regional», informaron fuentes castrenses.

Tegucigalpa.- Los hondureños aguardan los resultados del escrutinio especial de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, pendientes de definir alcaldías y diputaciones mientras se acerca el plazo límite que por ley tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar el informe final.

Bogotá.- En una ceremonia de ascenso de generales, el presidente colombiano, Gustavo Petro, presenta la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, que tiene como prioridad garantizar la seguridad de las elecciones de 2026.

Lisboa.- La entrada de Portugal en la Comunidad Económica Europea (CEE), cuyo 40 aniversario se cumple el 1 de enero, fue el complemento natural a la llegada de la democracia años antes y permitió la modernización del país en un proceso que especialmente quedó patente en la frontera con España.

Glasgow (R. Unido).- Un equipo internacional con sede en Escocia desarrollará las primeras películas tridimensionales de agujeros negros, un avance sin precedentes que permitirá observar cómo evoluciona el plasma y cómo se deforma el espacio-tiempo alrededor de estos objetos extremos.

Lima.- Chamanes y curanderos de diferentes regiones de Perú se reúnen frente al océano Pacífico para participar en un ritual de fin de año y ofrecer sus predicciones para el 2026.

